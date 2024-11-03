Народ голосует рублем

Народ голосует рублем2
- Эль Мюрид
- 3.11.2024, 19:23
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Происходит повальный отказ людей от восприятия официальной повестки.
Оказывается, проблемы с продажей билетов и наполняемостью залов не только у Шамана, которого ранее поддерживали местные бюджеты, но теперь лицо ультра-патриотического арийского нацизма резко вышло в тираж, и у него тоже возникли проблемы с тем же самым. Сообщения об отмененных концертах и полупустых залах стали частым явлением. И дело здесь не только в дикой цене на билеты, которая может достигать половины средней месячной зарплаты в регионе, куда едут «чесать» артисты.
Что характерно — сложности возникли практически у всей старой гвардии эстрадных исполнителей и у бывших неформалов, которые вошли в правильную дверь и поддержали власть в ее военных начинаниях. А вот у другой части исполнителей, которые не в сегодняшнем тренде, а поют о чем-то далеком от угрюмого патриотизма — все в полном порядке. Полные залы и стадионы. Специально не стану называть имен, но никакого секрета тут нет. И вот у них-то цена на билет практически никакого влияния не имеет — платят и голосуют рублем.
Вряд ли сказанное относится только к эстраде — здесь можно предположить более глубокий тренд, тенденцию вообще отторжения одних и тех же лиц везде.
По всей видимости, психологическая усталость от принудительной накачки и от одних и тех же людей достигла критической отметки.
Происходит повальный отказ от восприятия официальной повестки, и социологические отчеты о поддержке и интересе, скорее, пытаются формировать некую виртуальную реальность, чем отражают настоящую.
Беда правителей России всегда состояла в том, что они очень плохо понимали страну, которой управляют. Нынешние еще и не хотят ее понимать.
Мюрид Эль, telegram