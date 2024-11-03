Британский словарь Collins назвал слово года
- 3.11.2024, 20:04
Вы удивитесь.
Словарь Collins, который публикуется в шотландском Глазго, назвал слово уходящего, 2024 года.
В сообщении отмечается, что слово brat получило новое значение, а именно: «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением» к чему бы то ни было.
Примечательно, что именно так называется музыкальный альбом певицы Charli XCX.
«Это не просто успешный альбом, это культурный феномен, который нашел отклик у людей по всему миру, а brat summer стало эстетикой и образом жизни», – отметили составители словаря.
Ранее словарь толковал значение слова brat как «кто-либо, особенно ребенок, кто ведет себя плохо или раздражает». Но после выхода альбома Charli XCX авторы Collins зафиксировали новое определение.