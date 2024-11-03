Британский словарь Collins назвал слово года 3.11.2024, 20:04

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Словарь Collins, который публикуется в шотландском Глазго, назвал слово уходящего, 2024 года.

В сообщении отмечается, что слово brat получило новое значение, а именно: «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением» к чему бы то ни было.

Примечательно, что именно так называется музыкальный альбом певицы Charli XCX.

«Это не просто успешный альбом, это культурный феномен, который нашел отклик у людей по всему миру, а brat summer стало эстетикой и образом жизни», – отметили составители словаря.

Ранее словарь толковал значение слова brat как «кто-либо, особенно ребенок, кто ведет себя плохо или раздражает». Но после выхода альбома Charli XCX авторы Collins зафиксировали новое определение.

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