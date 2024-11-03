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Страны ОПЕК+ решили не повышать добычу нефти

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  • 3.11.2024, 20:16
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Страны ОПЕК+ решили не повышать добычу нефти

До конца года.

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца декабря. Об этом сообщается на сайте организации.

В OПEК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

«Восемь стран ОПЕК+ <...> договорились продлить добровольное сокращение добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которое действует с ноября 2023 года, на один месяц, до конца декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года государства ОПЕК+ договорились о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки с начала 2024 года.

Изначально в ОПЕК+ планировали начать восстановление объемов добычи нефти в октябре, но в сентябре страны согласились отсрочить увеличение добычи на два месяца.

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