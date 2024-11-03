«Как говорится, хорошо сохранилась» 17 3.11.2024, 20:26

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Белоруска отметила круглую дату и спросила у пользователей, догадаются ли они, сколько ей лет.

Пользовательница TikTok @anna_zhudro родом из Беларуси, но сейчас живет в Польше. Недавно она отметила свой день рождения и к празднику сняла небольшое видео. В нем женщина предположила, что пользователи никогда не догадаются, сколько ей лет, и рассказала, как ей удается так выглядеть, передает «Зеркало».

— Перед вами белоруска, которая недавно отметила свой день рождения, но вы точно не догадаетесь, сколько ей лет, — начала свое видео Анна. — Пару недель назад мне исполнилось 40 лет, и я их провела в Риме.

Судя по словам Анны, к уходу за собой она относится без фанатизма. Женщина красит волосы, но не делает косметические процедуры. От макияжа не отказывается, но использует его только, «чтобы подчеркнуть детали».

— Про ботокс вообще молчу, что в этом красивого? — говорит она. — Пользуюсь различными масками. Никакой диеты не придерживаюсь. Кушаю то, после чего чувствую себя комфортно.

Анна говорит, что не скрывает свой возраст.

— У меня есть дочка, которой 13 лет, и мы с ней настоящие подружки, — отметила женщина.

В другом видео она призналась, что все, кто узнают ее возраст, просто в шоке.

— Как говорится, хорошо сохранилась, — пошутила она в одном и своих постов. — На работе сегодня сказали, никогда в жизни бы тебе столько лет не дали.

Приятненько. Продолжаем в том же духе.

Еще в одном из видео, где Анна писала, что через неделю ей сорок и задавалась вопросом: «Начинать праздновать или горевать?», в комментариях ей однозначно ответили: «Праздновать, что так хорошо сохранились».

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