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«Как говорится, хорошо сохранилась»

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  • 3.11.2024, 20:26
  • 9,240
«Как говорится, хорошо сохранилась»

Белоруска отметила круглую дату и спросила у пользователей, догадаются ли они, сколько ей лет.

Пользовательница TikTok @anna_zhudro родом из Беларуси, но сейчас живет в Польше. Недавно она отметила свой день рождения и к празднику сняла небольшое видео. В нем женщина предположила, что пользователи никогда не догадаются, сколько ей лет, и рассказала, как ей удается так выглядеть, передает «Зеркало».

— Перед вами белоруска, которая недавно отметила свой день рождения, но вы точно не догадаетесь, сколько ей лет, — начала свое видео Анна. — Пару недель назад мне исполнилось 40 лет, и я их провела в Риме.

@anna_zhudro Выгляжу на свой возраст?😍 Второй день рождения в Польше, просто не верится. Время просто летит. Кайфуйте , ни в чем себе не отказывайте и живите свою красивую жизнь #жизнь #деньрождения #польша #польша🇵🇱 #40лет #беларуска ♬ оригинальный звук - Анна/беларуска в Польше

Судя по словам Анны, к уходу за собой она относится без фанатизма. Женщина красит волосы, но не делает косметические процедуры. От макияжа не отказывается, но использует его только, «чтобы подчеркнуть детали».

— Про ботокс вообще молчу, что в этом красивого? — говорит она. — Пользуюсь различными масками. Никакой диеты не придерживаюсь. Кушаю то, после чего чувствую себя комфортно.

Анна говорит, что не скрывает свой возраст.

@anna_zhudro Все, кто узнает, сколько мне лет просто в шоке. Как говорится, хорошо сохранилась😅 На работе сегодня сказали, никогда в жизни бы тебе столько лет не дали. Приятненько😍 продолжаем в том же духе. Люблю и ценю то, что имею 🤍 Тортик от любимой доченьки😘 #деньрождения #happybirthday #40лет ♬ оригинальный звук - Анна/беларуска в Польше

— У меня есть дочка, которой 13 лет, и мы с ней настоящие подружки, — отметила женщина.

В другом видео она призналась, что все, кто узнают ее возраст, просто в шоке.

— Как говорится, хорошо сохранилась, — пошутила она в одном и своих постов. — На работе сегодня сказали, никогда в жизни бы тебе столько лет не дали.

Приятненько. Продолжаем в том же духе.

Еще в одном из видео, где Анна писала, что через неделю ей сорок и задавалась вопросом: «Начинать праздновать или горевать?», в комментариях ей однозначно ответили: «Праздновать, что так хорошо сохранились».

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