«Барселона» показала лучшую результативность в чемпионате за 74 года
- 3.11.2024, 20:48
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Сегодня каталонцы победили «Эспаньол».
Лидирующая в чемпионате Испании «Барселона» обыграла «Эспаньол» в 12-м туре, продлив серию побед в турнире до четырех матчей.
Игра в Барселоне завершилась со счетом 3:1.
У гостей гол на счету Хави Пуадо (63-я минута). У «Барселоны» забивали Дани Ольмо (12, 31) и Рафинья (23).
Ольмо, один из лучших бомбардиров Евро-2024, забил пять голов в пяти матчах Ла Лиги.
«Барселона» — единственная команда в топ-5 европейских чемпионатов, у которой четыре разных игрока забили как минимум пять мячей — помимо Ольмо, это Роберт Левандовски, Рафинья и Ламин Ямаль.
В текущем чемпионате Испании «сине-гранатовые» забили уже 40 голов — это всего лишь второй такой результат команды в истории после 12 туров (после сезона 1950/51, когда у каталонцев было 42 гола).
«Эспаньол» проиграл третий матч подряд и занимает 17-е место в турнирной таблице, его следующим соперником будет «Валенсия» 9 ноября.
«Барселона» 10 ноября сыграет с «Реал Сосьедад».