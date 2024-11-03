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США профинансировали 800 мобильных групп в Украине

  • 3.11.2024, 21:08
США профинансировали 800 мобильных групп в Украине

С начала года они сбили более 200 дронов.

США профинансировали создание в Украине 800 мобильных огневых групп, которые сбивают российские дроны. Об этом 3 ноября в Х сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

«Мобильные огневые группы Нацгвардии Украины и Госпогранслужбы Украины спасают жизни своей успешной работой, защищая людей и критическую инфраструктуру от нападения со стороны России», – написала американский дипломат.

Бринк выразила гордость тем, что Бюро Госдепартамента по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности «профинансировало 800 таких групп, которые с 1 января 2024 года сбили более 200 дронов».

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