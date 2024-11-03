США профинансировали 800 мобильных групп в Украине
- 3.11.2024, 21:08
С начала года они сбили более 200 дронов.
США профинансировали создание в Украине 800 мобильных огневых групп, которые сбивают российские дроны. Об этом 3 ноября в Х сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
«Мобильные огневые группы Нацгвардии Украины и Госпогранслужбы Украины спасают жизни своей успешной работой, защищая людей и критическую инфраструктуру от нападения со стороны России», – написала американский дипломат.
Бринк выразила гордость тем, что Бюро Госдепартамента по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности «профинансировало 800 таких групп, которые с 1 января 2024 года сбили более 200 дронов».