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Бесправник в Минском районе «заработал» шесть протоколов

  • 3.11.2024, 21:09
Бесправник в Минском районе «заработал» шесть протоколов

Во время погони он врезался в машину ГАИ.

На трассе Минск-Микашевичи мужчина попытался скрыться от ГАИ. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в пятницу 2 ноября под Минском около 05.04 утра. Так, на 10-м километре автодороги Р-23 госавтоинспекторы остановили легковую «Шкоду». Когда инспектор попросил водителя предъявить водительское удостоверение, мужчина проигнорировал требование и снова начал движение. Началось преследование.

Водитель игнорировал требования об остановке, включенные проблесковые маячки красно-синего цвета и звуковые сигналы, пытаясь оторваться от преследования. В какой-то момент мужчина стал разворачиваться, начал движение задним ходом и столкнулся с машиной ГАИ, но продолжил движение.

Уже в Минске на улице Кижеватова водителя удалось остановить и задержать. Выяснилось, что «Шкодой» управлял 35-летний житель Минского района. Мужчину ранее лишили водительских прав за совершенное ДТП.

На нарушителя составили шесть административных протоколов, в том числе за бесправное вождение. Авто конфисковали и отправили на штрафстоянку.

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