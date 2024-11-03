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Ученые: Африка медленно распадается на два отдельных континента

  • 3.11.2024, 21:35
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Ученые: Африка медленно распадается на два отдельных континента

Процесс распада длится миллионы лет.

Через несколько миллионов лет Африка может разделиться на две части. В восточной части Африки образуется тектонический разлом, на месте которого за 5-10 миллионов лет может образоваться новый океан.

Об этом пишет IFLScience.

Возникающая трещина связана с Восточно-Африканской рифтовой системой (EARS), одним из самых больших разломов в мире, простирающимся вниз на тысячи километров через несколько стран Африки, включая Эфиопию, Кению, Демократическую Республику Конго, Уганду, Руанду, Бурунди, Замбию, Танзанию, Малави и Мозамбик. Когда раскол завершится, он отделит меньшую сомалийскую плиту от большей Нубийской плиты, завершив процесс, который уже развивается около 25 миллионов лет.

В 2018 году в Кенийской рифтовой долине появилась гигантская трещина, после которой распространилась концепция распада континентов. Издание отмечает, что эта трещина наверняка имела мало общего с геологическим будущим Африки. Вероятно, она была связана с эрозией почвы. Но интересно ее расположение.

«Остаются вопросы о том, почему она образовалась в том месте, где она образовалась, и связано ли ее продолжающееся появление с Восточно-Африканским разломом. Например, трещина могла быть результатом эрозии мягких почв, заполняющих старый разлом, связанный с расколом», — заявила Лусия Перес Диас, научный сотрудник в исследовательской группе по динамике разломов в Королевском колледже Холлуэй.

Процесс потери в Африке восточной части будет медленным и постепенным. Когда это произойдет, ожидается, что между частями появится новое море. Это может шокировать, но на самом деле нечто подобное происходило не раз в истории Земли.

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