Под Борисовом произошло серьезное ДТП с участием маршрутки
- 3.11.2024, 21:49
Пострадали девять человек.
Под Борисовом вечером, 3 ноября, лоб в лоб столкнулись легковушка и маршрутка. Пострадали не менее девяти человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ДТП произошло на 43 километре автодороги Р53, которая соединяет Минск с Борисовом, Volkswagen столкнулся с маршруткой.
Пострадали девять человек, двое из них — пассажирка легкового автомобиля и 13-летний подросток из маршрутки — доставлены в реанимационное отделение.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Следователи просят очевидцев ДТП позвонить по телефону 8(029)379−40−70.