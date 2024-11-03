Под Борисовом произошло серьезное ДТП с участием маршрутки 3.11.2024, 21:49

Пострадали девять человек.

Под Борисовом вечером, 3 ноября, лоб в лоб столкнулись легковушка и маршрутка. Пострадали не менее девяти человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

ДТП произошло на 43 километре автодороги Р53, которая соединяет Минск с Борисовом, Volkswagen столкнулся с маршруткой.

Пострадали девять человек, двое из них — пассажирка легкового автомобиля и 13-летний подросток из маршрутки — доставлены в реанимационное отделение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Следователи просят очевидцев ДТП позвонить по телефону 8(029)379−40−70.

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