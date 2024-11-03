ВСУ сбросили на оккупантов авиабомбу массой 340 кг

ВСУ сбросили на оккупантов авиабомбу массой 340 кг7
- 3.11.2024, 22:05
- 6,840
Дом рухнул вместе с захватчиками.
Авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила позицию российского экипажа беспилотных летательных аппаратов авиабомбой AASM (Вес 340 кг, длина 3,1 метра). Видео обнародовал Telegram-канал «Соняшник».
Сообщается, что место базирования живой силы противника находилось в одном из построек населенного пункта Нестерянка Запорожской области. Автор сообщения уточняет, что бомбовое поражение нанес истребитель МиГ-29 из состава 40-й бригады тактической авиации Воздушного командования «Центр». Позже было заявлено, что по позиции противника прилетела французская авиабомба семейства AASM.
На кадрах можно увидеть, как высокоточный боеприпас пробивает крышу здания и происходит мощный взрыв, полностью складывая сооружение вместе с россиянами.