ВСУ сбросили на оккупантов авиабомбу массой 340 кг 7 3.11.2024, 22:05

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Дом рухнул вместе с захватчиками.

Авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила позицию российского экипажа беспилотных летательных аппаратов авиабомбой AASM (Вес 340 кг, длина 3,1 метра). Видео обнародовал Telegram-канал «Соняшник».

Сообщается, что место базирования живой силы противника находилось в одном из построек населенного пункта Нестерянка Запорожской области. Автор сообщения уточняет, что бомбовое поражение нанес истребитель МиГ-29 из состава 40-й бригады тактической авиации Воздушного командования «Центр». Позже было заявлено, что по позиции противника прилетела французская авиабомба семейства AASM.

На кадрах можно увидеть, как высокоточный боеприпас пробивает крышу здания и происходит мощный взрыв, полностью складывая сооружение вместе с россиянами.

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