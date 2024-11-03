Назван самый высокооплачиваемый футбольный тренер в мире 3.11.2024, 22:16

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Рейтинг возглавил испанец.

Авторитетное издание Give Me Sport представило рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров 2024 года.

Возглавил обновленный рейтинг испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который зарабатывает 20 миллионов фунтов.

На втором месте оказался испанский главный тренер «Арсенала» Микель Артета (15 миллионов фунтов с учетом бонусов), а тройку закрыл рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне (10.1 млн).

На четвертом и пятом месте расположились легендарные наставники «Реала» и «Фенербахче» Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо.

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