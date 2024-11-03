В Молдове закрылись участки для голосования на выборах президента 1 3.11.2024, 22:24

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Явка превысила 54%.

В Молдове закрылись избирательные участки в ходе второго тура президентских выборов.

Боле 2,2 тыс. участков открылись в 8:00 по Минску. Еще более 200 мест для голосования действовали за рубежом.

Согласно информации на сайте молдавского ЦИК, явка избирателей к 21:50 по Минску превысила 54%. В процедуре приняли участие более 1,6 млн граждан. Более 50% проголосовавших — женщины. Большинство избирателей — граждане от 36 до 45 лет, а также от 56 до 65.

В выборах президента страны участвовали сторонница евроинтеграции и нынешний президент республики Майя Санду и пророссийский кандидат от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

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