закрыть
3 ноября 2024, воскресенье, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Молдове закрылись участки для голосования на выборах президента

1
  • 3.11.2024, 22:24
  • 3,014
В Молдове закрылись участки для голосования на выборах президента

Явка превысила 54%.

В Молдове закрылись избирательные участки в ходе второго тура президентских выборов.

Боле 2,2 тыс. участков открылись в 8:00 по Минску. Еще более 200 мест для голосования действовали за рубежом.

Согласно информации на сайте молдавского ЦИК, явка избирателей к 21:50 по Минску превысила 54%. В процедуре приняли участие более 1,6 млн граждан. Более 50% проголосовавших — женщины. Большинство избирателей — граждане от 36 до 45 лет, а также от 56 до 65.

В выборах президента страны участвовали сторонница евроинтеграции и нынешний президент республики Майя Санду и пророссийский кандидат от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский