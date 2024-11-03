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Пилоты мирового уровня устроили дрифт в центре Минска

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  • 3.11.2024, 22:38
  • 2,466
Пилоты мирового уровня устроили дрифт в центре Минска

Фотофакт.

В Беларуси проходят масштабные съемки проморолика о дрифте. Для автопилотов из Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда и Бразилии организовали тур по нескольким городам республики.

И вот спортсмены доехали до столицы. В Минске заезды на камеру начались 2 ноября.

Первый старт прошел возле Привокзальной площади. Крутые виражи дрифтеров – в объективе фотокорреспондента Tochka.by.

Масштабные съемки в Беларуси развернули компании, которые создают автопилотируемую дрифт-машину. Именно такую и продемонстрируют в проморолике.

Первые соревнования по дрифту, в которых болидами будут управлять не пилоты, а искусственный интеллект, пройдут в Саудовской Аравии в конце 2025 – начале 2026 года.

В видео хотят показать, как пилоты на профессиональных дрифтовых автомобилях собирают данные для машины под управлением ИИ на «специальных участках». Параллельно с этим лучшие белорусские дрифтеры проводят экскурсию по знаковым местам страны.

Дрифтеры будут колесить по разным локациям Минска до 6 ноября. В воскресенье, 3-го числа, съемки пройдут на мосту над Немигой, пересечении улицы Комсомольской и проспекта Независимости и перекрестке возле ГУМа. В понедельник «жечь резину» будут возле стадиона «Динамо», на улицах Революционной, Сторожевской и возле Троицкого предместья.

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