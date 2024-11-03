В Минске выпал первый снег 3.11.2024, 23:03

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Видео.

Еще в четверг синоптики предупреждали, что в выходные в стране стоит ждать первый снег, и не ошиблись. В субботу, 2 ноября, первые снежинки заметили в Витебске, а в воскресенье снег пошел и в столице. В TikTok минчане уже стали делиться милыми роликами, передает «Зеркало».

Судя по комментариям в TikTok, снег шел не во всех районах Минска. В Каменной Горке он был. Об этом написала пользовательница @des_sannn и опубликовала видео.

«А на Тракторном ничего», — сообщила под постом одна из пользовательниц. А другой удивился: «В смысле… в Минске снег?!»

Пользователь @spotter_off живет в Малиновке. Там сегодня он снял такое видео.

@spotter_off видео немного не в тему,снег - ??? приписки тч-0(туча) летит по перегону Туча - Земля,снято сегодня в 17:50 ♬ звезды в лужах - 🧃

Видео первого снега запостил и TikTok @malina_blr.

По данным синоптика Дмитрия Рябова, в понедельник и вторник, 4 и 5 ноября, могут быть кратковременные дожди и мокрый снег в северо-восточной части Беларуси. Ночью и утром местами туман, видимость до 500 метров. Ночью температура воздуха от -3 до +3 градусов. В понедельник днем ожидается от +1 до +8°C, во вторник — от +1 до +7°C.

К среде, 6 ноября, будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные осадки и умеренный ветер. Немного снизится влажность, ночью и утром землю все еще может устилать туман, на востоке страны — слабый гололед. Температура ночью от -3 до +1°C. Днем воздух прогреется от +3°C в восточных регионах, значительно теплее будет в западных — до +11°C.

С четверга придет потепление, на улице будет сухо, хотя сохранится высокая влажность — около 80%. Ночью градусник покажет от +2 до +7°C. В четверг, 7 ноября, днем ожидается от +9 до +12°C, в пятницу, 8 ноября, — от +6 до +10°C.

На выходных ожидают переменную облачность, по большей части страны — без осадков. Ночью и утром местами туман с видимостью до 500 метров. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6°C, в середине дня в субботу, 9 ноября, — от +6 до +11°C. А в воскресенье, 10 ноября, — до +11°C.

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