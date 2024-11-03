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В США досрочно проголосовали более 75 млн избирателей

  • 3.11.2024, 23:23
В США досрочно проголосовали более 75 млн избирателей

Это уже почти половина от общего количества избирателей в 2020 году.

По состоянию на воскресенье, 3 ноября, досрочно на выборах президента США проголосовали более 75 млн американцев. Это уже почти половина от общего количества избирателей в 2020 году.

Об этом сообщает Axios.

Речь идет о более 48% от общего числа проголосовавших в 2020 году (154,6 млн). Это свидетельствует от ом, что досрочное голосование и голосование по почте становятся все более популярными методами голосования и новой нормой в американской политике.

Для примера Axios также приводит штаты. В частности, в Джорджии уже проголосовало более 4 млн человек, что составляет почти 80% от общей явки избирателей в штате в 2020 году.

Явка на предварительном голосовании в Северной Каролине отражает сходный разрыв. Там более 4,4 млн человек отдали свои голоса, что также составляет 80% от общего числа избирателей 2020 года в этом колеблющемся штате.

Издание пишет, что хоть кандидат в президенты США Дональд Трамп на протяжении многих лет выступал против голосования по почте, он и Республиканская партия с тех пор призывают своих сторонников голосовать досрочно. Хоть и продолжает оспаривать некоторые положения о голосовании по почте в судах по всей стране.

По подсчетам UF, среди тех, кто уже проголосовал в штатах, которые предоставляют данные о регистрации партии, демократы лидируют с небольшим отрывом - 37,9% против 36,2% у республиканцев.

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