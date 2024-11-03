закрыть
3 ноября 2024, воскресенье, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стали известны первые результаты выборов в Молдове

  • 3.11.2024, 23:30
  • 1,020
Стали известны первые результаты выборов в Молдове

Подсчитано более 80% голосов.

В воскресенье, 3 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным, лидирует оппозиционер Александр Стояногло.

Об этом сообщает официальный сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы.

По состоянию на 22:15 предварительно подсчитано более 80% голосов, а именно — 80,67%, то есть — 1 112 675.

За Александра Стоянлого по этим данным отдали голоса 51,66%, что равняется 574 754 избирателей.

За Майю Санду 48,34%, то есть — 537 921 избиратель.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский