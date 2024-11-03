Стали известны первые результаты выборов в Молдове 3.11.2024, 23:30

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Подсчитано более 80% голосов.

В воскресенье, 3 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным, лидирует оппозиционер Александр Стояногло.

Об этом сообщает официальный сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы.

По состоянию на 22:15 предварительно подсчитано более 80% голосов, а именно — 80,67%, то есть — 1 112 675.

За Александра Стоянлого по этим данным отдали голоса 51,66%, что равняется 574 754 избирателей.

За Майю Санду 48,34%, то есть — 537 921 избиратель.

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