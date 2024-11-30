Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего 30.11.2024, 3:02

Владимир Зеленский

В него вошел глава Государственной службы спецсвязи.

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего. В него вошел глава Государственной службы спецсвязи Александр Потий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства.

«Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Потия Александра Владимировича — главу Государственной службы специальной связи и защиты Украины», - сказано в указе.

Напомним, Кабмин назначил Александра Потия новым главой Государственной службы спецсвязи 15 ноября.

В то же время правительство уволило с должности главы Госспецсвязи Юрия Мироненко.

Потий имеет более 25 лет опыта службы в Вооруженных силах Украины. Он занимался вопросами безопасности связи и информационных технологий.

Также Потий является доктором технических наук, профессором. Он внес значительный вклад в развитие научных исследований.

С 2020 года он занимал должность заместителя главы Госспецсвязи.

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