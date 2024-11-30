В популярной у белорусских туристов стране возникли проблемы с обменом долларов 30.11.2024, 5:17

Якобы из-за наплыва подделок.

Некоторые обменники и банки в Турции перестали принимать для обмена долларовые купюры из-за опасения подделок, сообщает информационное агентство Bloomberg.

По информации Daily Sabah, ограничения по обмену некоторые финучреждения ввели после того, как в оборот попало большое количество поддельных купюр номиналом в 50 и 100 долларов. Они выполнены очень качественно и счетные машины не могут распознать фальшивку.

— Мне написала женщина из России, она сейчас находится в Стамбуле. Обычно она меняет доллары на лиры, когда отдыхает в Турции, а в этот раз она пошла — и удивилась. Эта тема очень серьезная. Она влияет на обыденную жизнь, на туристов. [Эта женщина] пыталась поменять доллары в [стамбульском Гранд-Базаре], в банках, но не получается. Ситуация откладывает отпечаток и на бизнес: людям не меняют доллары, им не хватает денег на покупки, они отказываются от покупок, — рассказал телеканалу RTVI главный редактор «МК-Турция» Яшар Ниязбаев.

Центральный банк Турции заявил, что сотрудничает с судебными органами для решения проблемы поддельных денег, а также предоставил кредиторам отчет и рекомендации после проверки фальшивых банкнот. Ассоциация банков Турции (TBB) заявила, что банкоматы и банковская техника проверяются и обновляются, чтобы остановить дальнейшее распространение поддельных купюр, пишет «Холод».

При этом корреспондент РИА Новости из Стамбула сообщил, что 29 ноября ему удалось обменять доллары старого образца в восьми обменных пунктах, но курс был занижен. Старые банкноты принимают по курсу 33,5 лиры за доллар вместо установленного на пятницу курса в 34 лиры за доллар за «современные» банкноты.

Глава Ассоциации владельцев обменных пунктов (TÜYEMDER) Мехти Шерен выступил с опровержением сообщений в СМИ о якобы наводнивших Турцию поддельных долларах — по его словам, на рынке «нет даже тысячи» поддельных долларов, не говоря уже о якобы 600 тысячах.

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