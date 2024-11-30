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Потери РФ за следующие два месяца будут рекордными

  • 30.11.2024, 8:46
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Потери РФ за следующие два месяца будут рекордными

Украинский военный раскрыл причины.

Российские оккупационные войска ближайшие два месяца будут нести в Украине рекордные потери личного состава, поскольку перед инаугурацией Дональда Трампа Кремлю нужно получить лучшие переговорные позиции. Об этом в интервью РБК Украина заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

«Мы будем иметь последние два месяца точно рекордные цифры, поскольку все ближе инаугурация Трампа», — сказал Тимочко.

Он уточнил, что только за минувшие сутки ВС РФ потеряли более 2 тысяч военнослужащих, что уже является рекордом. Но, по мнению военного, впереди будет значительно больше погибших российских оккупантов.

Тимочко объяснил, что Владимир Путин «далеко не уверен», что у него будут серьезные преимущества во время проведения переговоров, которые анонсирует Дональд Трамп и его команда.

«Он (Путни, — ред.) прекрасно понимает, что выходить на переговорный процесс в той ситуации, в которой он сейчас, это позиция серьезной слабости. Вторая армия мира топчется у нас в Донецкой области, которую она хотела занять за три дня, с бешеными рекордными потерями, не в состоянии победить, выполнить свои собственные планы», — подчеркнул Тимочко.

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