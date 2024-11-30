Эксперт: Украина уже имеет оружие, способное эффективно сбивать «Орешник» 30.11.2024, 8:57

2,500

Технология и проект ракеты украинцам известны.

Украина имеет оружие, эффективное против баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом в комментарии «Еспресо» 29 ноября заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Активист сообщил, что теперь «красными линиями» Кремля является возможность передачи Украине ядерного оружия. До этого же такой линией было расширение НАТО. По словам Снегирева, в Москве понимают, что «пугалки супероружием» уже не работают.

«Была ли какая-то реакция со стороны стран Запада на испытания «Орешника»? Да, но не та, на которую рассчитывал (Владимир. — Ред.) Путин», — заверил он.

Эксперт пояснил, что Нидерланды передали ВСУ три пусковые установки комплекса Patriot. Эта поставка значительно усилила противоракетную и противовоздушную оборону Украины.

«Кстати, Patriot может работать по боевым блокам этого «Орешника», или «Кедра» в украинской классификации», — отметил он.

Также Запад единодушно заявил, что темпы военной помощи Украине не снизятся. По данным британской разведки, «Орешник», скорее всего, является рабочим названием еще проекта РС-26. Снегирев подчеркнул, что в России он был известен как неосуществленный ракетный проект, который еще в 2011 году «положили в долгий ящик».

«На Западе прекрасно понимают, с чем они имеют дело. Тем более, что на месте падения обломков так называемого «Орешника» были зафиксированы запчасти, которые используются в межконтинентальных баллистических ракетах «Булава», — заверил он.

Эксперт отметил, что эти ракеты на боевом дежурстве с 2012 года.

«Поэтому, о каких новейших технологиях рассказывает Путин — это вопрос исключительно к самому Путину», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com