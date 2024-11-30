«В Сирии разгромлен не Асад, а Путин»
- 30.11.2024, 9:15
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Кремль, как всегда, просчитался.
В Сирии повстанцы захватили Аллепо. Что это значит для страны и чего ждать дальше?
«Нам предстоит созерцать еще немало кровавых драм»
— У джихадистов праздник, — пишет российский политолог Андрей Никулин. — Далеко не все кадры сняты на улицах Алеппо — где-то Идлиб, где-то Серакиб, который официально находится еще под правительственным контролем (только бородачам об этом не сказали). Но все радуются, подсчитывают трофеи, открывают тюрьмы с заключенными. Последнее не так плохо, другой вопрос, что там вперемешку находятся и невинные жертвы режима, и другие террористы.
В любом случае падение второй сирийской столицы является фактом.
Уже завтра увидим другие кадры: масштабное мародерство, которое является неизменной приметой любой из сторон конфликта, поиск не успевших сбежать сторонников системы — ночь на бегство у них еще есть, правда, основные магистрали на юг, к Дамаску, уже перекрыты. Но остаются обходные пути.
Про огромные ресурсы, которые боевики получат в Алеппо, уже писал, как и про то, что это только простимулирует их двигаться дальше.
А в самом городе остается мирное население. Часть его — немалое количество суннитов-арабов и туркоманов встретит новую власть с искренней радостью. Другая часть — христианские общины арабов-маронитов и армян, шииты, курды, друзы и просистемные сунниты — затаилась в страхе. Ну тут уж ничего не поделаешь — жестокая цена войны.
В сирийской гражданской войне начинается очередной этап, возможно и скоротечный, но не менее жестокий. Откровенно, после такого краха не могу представить, как Асад сможет удержаться. Поражение и военное, и моральное, и подозрения на измены среди генералитета.
Конечно, он и те группы, которым некуда деваться, особенно алавиты и христиане будут пытаться отбиваться, но проасадовская коалиция получила тяжелейший удар. Есть вероятность альянса с курдами, но у тех достаточно своих проблем и мигом же тогда вмешается Эрдоган.
Варианта с возвращением Алеппо силами режима уже не могу представить, в его нынешнем положении это из разряда фантастики. Если получится удержать центральные районы с Дамаском, Хомсом и прибрежными Тартусом с Латакией — уже окажется чудом.
Самое печальное, что после начавшегося этапа войны сразу же просматривается еще один — когда победившие группировки боевиков начнут делить власть и страну. Выясняя отношения как друг с другом, так и с побежденными противниками. Единой сирийская оппозиция не была никогда. Да и сейчас есть сразу несколько центров, претендующих на власть. Но это будет после. До этого нам предстоит созерцать немало кровавых драм...
«Путин, как всегда, просчитался»
— В Сирии разгромлен и опущен не Башар Асад, а Путин, — пишет Александр Невзоров. — Кремлевский упырь опять промахнулся: в шизофреническом азарте захвата развалин Донбасса он перебросил из Сирии в Украину тех русских орков, что обеспечивали местному диктатору военные преимущества.
Переброска была максимально засекречена и свершалась «очень аккуратно», так чтобы повстанцы, давно мечтавшие свернуть Асаду голову, «ничего бы не заметили».
Путин, как всегда, просчитался.
Сирийцы, ненавидящие гадкий режим башарчика и «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) почти мгновенно атаковали и взяли Алеппо.
Впрочем, потихоньку оживает и просыпается вся Сирия, которую Путин считал «ключом к Востоку».