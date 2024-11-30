«В Сирии разгромлен не Асад, а Путин» 30.11.2024, 9:15

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Фото: REUTERS/Mahmoud Hasano

Кремль, как всегда, просчитался.

В Сирии повстанцы захватили Аллепо. Что это значит для страны и чего ждать дальше?

«Нам предстоит созерцать еще немало кровавых драм»

— У джихадистов праздник, — пишет российский политолог Андрей Никулин. — Далеко не все кадры сняты на улицах Алеппо — где-то Идлиб, где-то Серакиб, который официально находится еще под правительственным контролем (только бородачам об этом не сказали). Но все радуются, подсчитывают трофеи, открывают тюрьмы с заключенными. Последнее не так плохо, другой вопрос, что там вперемешку находятся и невинные жертвы режима, и другие террористы.

В любом случае падение второй сирийской столицы является фактом.

Уже завтра увидим другие кадры: масштабное мародерство, которое является неизменной приметой любой из сторон конфликта, поиск не успевших сбежать сторонников системы — ночь на бегство у них еще есть, правда, основные магистрали на юг, к Дамаску, уже перекрыты. Но остаются обходные пути.

Про огромные ресурсы, которые боевики получат в Алеппо, уже писал, как и про то, что это только простимулирует их двигаться дальше.

А в самом городе остается мирное население. Часть его — немалое количество суннитов-арабов и туркоманов встретит новую власть с искренней радостью. Другая часть — христианские общины арабов-маронитов и армян, шииты, курды, друзы и просистемные сунниты — затаилась в страхе. Ну тут уж ничего не поделаешь — жестокая цена войны.

В сирийской гражданской войне начинается очередной этап, возможно и скоротечный, но не менее жестокий. Откровенно, после такого краха не могу представить, как Асад сможет удержаться. Поражение и военное, и моральное, и подозрения на измены среди генералитета.

Конечно, он и те группы, которым некуда деваться, особенно алавиты и христиане будут пытаться отбиваться, но проасадовская коалиция получила тяжелейший удар. Есть вероятность альянса с курдами, но у тех достаточно своих проблем и мигом же тогда вмешается Эрдоган.

Варианта с возвращением Алеппо силами режима уже не могу представить, в его нынешнем положении это из разряда фантастики. Если получится удержать центральные районы с Дамаском, Хомсом и прибрежными Тартусом с Латакией — уже окажется чудом.

Самое печальное, что после начавшегося этапа войны сразу же просматривается еще один — когда победившие группировки боевиков начнут делить власть и страну. Выясняя отношения как друг с другом, так и с побежденными противниками. Единой сирийская оппозиция не была никогда. Да и сейчас есть сразу несколько центров, претендующих на власть. Но это будет после. До этого нам предстоит созерцать немало кровавых драм...

«Путин, как всегда, просчитался»

— В Сирии разгромлен и опущен не Башар Асад, а Путин, — пишет Александр Невзоров. — Кремлевский упырь опять промахнулся: в шизофреническом азарте захвата развалин Донбасса он перебросил из Сирии в Украину тех русских орков, что обеспечивали местному диктатору военные преимущества.

Переброска была максимально засекречена и свершалась «очень аккуратно», так чтобы повстанцы, давно мечтавшие свернуть Асаду голову, «ничего бы не заметили».

Путин, как всегда, просчитался.

Сирийцы, ненавидящие гадкий режим башарчика и «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) почти мгновенно атаковали и взяли Алеппо.

Впрочем, потихоньку оживает и просыпается вся Сирия, которую Путин считал «ключом к Востоку».

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