Генерал Муравейко ударил по «своим» Михаил Брошин, «Салідарнасць»

30.11.2024, 9:24

3,984

Павел Муравейко

У Хренина открыли «дружественный огонь» по Кремлю.

На днях начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Павел Муравейко решил поддержать россиян морально. Получилось не очень.

Большое интервью Муравейко органу лукашенковской администрации изобилует штампами. Хотя, надо признать, однажды военачальнику удалось блеснуть нетривиальной формулировкой: «Генералы, да и вообще военные, — это интеллектуалы, стремящиеся двигаться вперед».

В остальном же все привычно: «броня крепка, и танки наши быстры». И тем не менее Муравейко ухитрился ударить по своим (понятно, кто для него «свои»).

Смотрите, как это получилось. Вот две цитаты:

«Российская армия — воюющая армия. Скажу без стеснений, что это самая мощная и самая сильная армия в мире, противостоять которой сейчас вряд ли найдется сила. И это наш союзник, это наши ребята, с которыми мы взаимодействуем, обмениваемся опытом. У нас фактически единые документы, единые взгляды и единые подходы».

(о НАТО) «No Actions Talks Only, никаких акций, только разговоры. Поэтому дай бог, чтобы они что-то могли и умели делать. Ведь даже то оружие, которое они отдают Украине, не сильно-то себя и зарекомендовало».

Вроде бы все как в старых советских фильмах: русские – молодцы, а их враги – недотепы. Вот только Муравейко противоречит московским «ребятам», включая – страшно сказать – «самого» Путина, который говорит, что «фактическое военное присутствие НАТО на Украине представляет реальную угрозу для России».

Если армия РФ – «самая мощная в мире», то что она до сих пор делает под безвестными украинскими селами? Почему позорно сбежала из Херсона и еще ряда украинских городов, оставив вместо себя плакаты «Россия здесь навсегда»?

ВСУ наглядно продемонстрировали, что есть сила способная годами противостоять кремлевскому войску. Но генерал-интеллектуал этого не заметил.

Почему без малого трех лет россиянам не хватило, чтобы оккупировать не только Украину, которую собирались победить «за 2-3 дня», но даже Донбасс? Кремлевская пропаганда придумала ответ: мол, украинскую армию мы бы давно разбили, но фактически сейчас воюем со всем блоком НАТО. Поэтому боевые действия затянулись.

И тут выходит Муравейко, который заявляет: НАТО – это «никаких акций, только разговоры». И оружие их на фоне русского чуть ли не как луки и стрелы против ракет.

Отсюда можно сделать вывод: раз российская армия не способна в течение 3 лет победить каких-то ничтожных противников, то выходит сама она… кхм… никуда не годится.

В общем, Муравейко фактически торпедировал ключевые тезисы кремлевских идеологов. Открыл по ним, так сказать, «дружественный огонь». А ведь хотел, как лучше. Но получилось с точностью до наоборот.

Михаил Брошин, «Салідарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com