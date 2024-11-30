Бизнесмена из Гомеля судят по обвинению в госизмене и «оскорблении» Лукашенко
- 30.11.2024, 9:42
Ему грозит до 19 лет колонии.
Гомельчанин Николай Ющенко долгое время ведет собственный бизнес. Его фирма продает хозяйственные товары и упаковку, сообщает «Наша Нiва».
Суд над Николаем начнется 12 декабря 2024 года в Гомельском областном суде. Его обвиняют по двум статьям — «государственная измена» (ч. 1 ст. 356 УК) и «оскорбление Лукашенко» (ч. 1 ст. 368 УК).
Мужчине угрожает до 19 лет колонии.
Судить его будет Вадим Бобырев. Он, например, недавно приговорил к большим срокам за «государственную измену» семью Прохоровых. В общем, Бобырев осудил по политическим уголовным делам более 20 человек.