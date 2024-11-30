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Бизнесмена из Гомеля судят по обвинению в госизмене и «оскорблении» Лукашенко

  • 30.11.2024, 9:42
Бизнесмена из Гомеля судят по обвинению в госизмене и «оскорблении» Лукашенко
Николай Ющенко
Фото: «ВКонтакте»

Ему грозит до 19 лет колонии.

Гомельчанин Николай Ющенко долгое время ведет собственный бизнес. Его фирма продает хозяйственные товары и упаковку, сообщает «Наша Нiва».

Суд над Николаем начнется 12 декабря 2024 года в Гомельском областном суде. Его обвиняют по двум статьям — «государственная измена» (ч. 1 ст. 356 УК) и «оскорбление Лукашенко» (ч. 1 ст. 368 УК).

Мужчине угрожает до 19 лет колонии.

Судить его будет Вадим Бобырев. Он, например, недавно приговорил к большим срокам за «государственную измену» семью Прохоровых. В общем, Бобырев осудил по политическим уголовным делам более 20 человек.

Вадим Бобырев. Фото с сайта zubr.cc
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