Бизнесмена из Гомеля судят по обвинению в госизмене и «оскорблении» Лукашенко 30.11.2024, 9:42

Николай Ющенко

Фото: «ВКонтакте»

Ему грозит до 19 лет колонии.

Гомельчанин Николай Ющенко долгое время ведет собственный бизнес. Его фирма продает хозяйственные товары и упаковку, сообщает «Наша Нiва».

Суд над Николаем начнется 12 декабря 2024 года в Гомельском областном суде. Его обвиняют по двум статьям — «государственная измена» (ч. 1 ст. 356 УК) и «оскорбление Лукашенко» (ч. 1 ст. 368 УК).

Мужчине угрожает до 19 лет колонии.

Судить его будет Вадим Бобырев. Он, например, недавно приговорил к большим срокам за «государственную измену» семью Прохоровых. В общем, Бобырев осудил по политическим уголовным делам более 20 человек.

Вадим Бобырев. Фото с сайта zubr.cc

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com