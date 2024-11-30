Просроченные «консервы» Путина Телеграм-канал «СерпомПо»

30.11.2024, 9:45

На цирковой арене забавляется Песков.

Возможно, только в российском политическом языке есть такое понятие, как «консервы». Причем, относится оно почти исключительно к Путину. «Консервы» - старые видео, которые скармливают народу под видом «свежих», т.е. прямой трансляции или записанных только что.

Понятие «консервы» хорошо вписывается в нынешнее устройство власти. Зашифрованный правитель-сибарит, который неизвестно где и когда находится (это вам не американский президент), заранее записал что-то, чтобы создать впечатление, будто он «у руля», и пропал из вида (на отдыхе во дворце или резиденциях, забился в бункер от страха и др.). В перерывах между исчезновениями и «консервами» на цирковой арене забавляется Песков.

Наблюдатели давно уже подметили эти вспухшие телевизионные «банки» с выступлениями великого геополитика. Теперь принято решение путать следы – выдавать «просрочку» за свежее.

Одно из изданий обратило внимание, что пресс-служба Путина стала удалять метаданные из видеозаписей и фотографий с его участием. По ним можно было узнать дату и точное время, когда они были сделаны. Теперь это невозможно. Кого обманываете?

Но, конечно, это еще не предел. Можно еще дипфейки начать делать – Эрнст поможет. Тогда Путин сможет сибаритствовать почти без помех, а «передавать послания» будет его цифровая копия.

Надувательство во всем. От большого до малого. Присыпанное «пургой».

Телеграм-канал «СерпомПо»

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