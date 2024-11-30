В интернете показали малоизвестный спорткар Toyota с необычным итальянским дизайном

В интернете показали малоизвестный спорткар Toyota с необычным итальянским дизайном1
- 30.11.2024, 9:48
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В мире есть всего 100 таких авто.
Опубликовано фото и видео очень редкой Toyota MR2 VM180 2001 года. Изготовлено всего 100 таких авто с дизайном от Zagato и о них мало кто знает. Об авто рассказали на сайте Autoevolution.
Идея создали особую версию недорогого среднемоторного кабриолета Toyota MR2 родилась в начале 2000-х. За помощью обратились к знаменитому итальянскому ателье Zagato.
В январе 2001 года дебютировал концепт Toyota MR2 VM180. Спорткар отличался от стандартной модели очень необычным дизайном. В Zagato полностью заменили переднюю и заднюю часть авто: появились круглые фары и фонари, дополнительные воздухозаборники, новые бамперы и крылья.
Салон Toyota MR2 VM180 Zagato изменился значительно меньше. Его обшили двухцветной кожей, установили алюминиевый рычаг КПП и новые циферблаты приборов.
Мощность 1,8-литровой четверки увеличили со 140 до 157 л. с. Автомобилю массой 996 кг этого хватало.
Как ни странно, в Toyota решили запустить в производство VM180. Выпустить сотню авто взялось «придворное» тюнинг-ателье Modellista. Всех их продали в Японии — на экспорт Toyota VM180 Zagato не поставляли. Именно поэтому об авто сейчас мало кто знает.