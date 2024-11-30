«Ситуация близка к катастрофе!» 30.11.2024, 9:57

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Российские военкоры паникуют из-за наступления повстанцев в Сирии.

Антиправительственные группировки, за которыми стоит Турция и некоторые арабские страны, вошли в крупнейший город Сирии — Алеппо.

Как сообщается, с начала наступления под контролем повстанцев оказались 920 квадратных километров территории Сирии. Российские военкоры ищут объяснения такого развития событий и дают прогнозы.

Кто виноват?

Телеграм-канал «Русский инженер» «во многом» видит заслугу самого Асада.

Как он объясняет, власти Сирии не создали условий для притока российских инвестиций, которые бы дали импульс экономике.

По его мнению, российский бизнес не смог закрепиться в стране из-за того, что «инвесторов грабили, душили восточной утонченностью, не давая развиться. Просто душили проекты на стадии инвестирования, просто из жадности и ужасного бардака в управлении страной».

При благоприятном инвестиционном климате, считает автор, россияне бы имели «безопасные курорты для зимнего отдыха, под защитой наших военных баз, давая при этом местному народу возможность зарабатывать и жить по-человечески, не в нищете».

Однако «Мухабарат [спецслужба Сирии, аналог белорусского КГБ и ГУБАЗиКа] и чиновники просто законсервировали нищету». В комбинации с «безпредельщиной» в отношении местного населения, это сохранило поддержку оппозиции среди населения даже после ее разгрома».

Автор телеграм-канала «Рыбарь» также отмечает, что «ситуация в Сирии осложняется поведением самих сирийцев».

«Абсолютно справедливые высказывания о том, что цвет нации был утрачен в первые годы войны, которая началась в 2011 году. Вот только то, что осталось, съела коррупция, непотизм, экономический хаос и нежелание ничего менять».

Телеграм-канал «Глобалистика» добавляет, что провластные СМИ Сирии теперь обвиняют во всем Россию. До этого звучала критика, что россияне в Сирии ничего не делают для того, чтобы отражать удары по стране со стороны Израиля.

Автор телеграм-канала беспокоится, что в результате, помимо возможной тотальной дестабилизации в Сирии, Россия получит еще больший негатив в свой адрес. Это в результате «окончательно подорвет позиции нашей страны в стране, которую когда-то спасли от краха».

Что делать?

Военкор Юрий Подоляка в своем канале пишет: «Для всех понятно, что в Сирии у нас не просто крупный кризис, а постепенно идет к катастрофе». Поэтому нужны «нестандартные и быстрые решения».

«Да, Алепо уже не спасти, но Сирию еще спасти можно», — пишет военкор и предлагает направить в страну, где подразделения Вооруженных сил России вместе с правительственными войсками сражаются с повстанцами, «кадровое подкрепление из сильных генералов».

Среди возможных кандидатов военкор называет генерала Ивана Попова, который когда-то два года уже провел в Сирии. В мае этого года Попов был снят с должности командующего 58-й армией по обвинению в крупной краже.

Телеграм-канал «Рыбарь», в свою очередь, возмущается тем фактом, что «в условиях фронта, который движется в Алепо, бойцы информационного фронта Сирии, воспитанные в лучших традициях российского военноинфосопротивления времен до СВО, опубликовали, как генерал-полковник Александр Чайка, прибывший в Сирию, возложил цветы».

Публикация такого поста в нынешних условиях, на взгляд автора канала, «выглядит как злая издевка».

«А потом русские дипломаты и военные удивляются, откуда же такое негативное отношение к русским военным среди сирийцев берется», — замечает «Рыбарь».

«Белорусский силовик», в свою очередь, про этот факт язвительно добавляет: «Выглядит это все как возможность приехать и возложить цветочки на могилу линии обороны в Алепо».

Что будет дальше?

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, «Рыбарь» пишет о возможности возобновления глобального конфликта, если к повстанцам присоединятся крупные племена юга страны и боевики так называемого «Исламского государства»:

«Сирию могут просто взять и разделить на части, вернувшись к худшему сценарию десятилетней давности. Нынешнее падение Алеппо, который устоял тогда, — это прямое следствие нерешенности сирийского конфликта тогда, когда это нужно было сделать».

В своих анализах ситуации в Сирии российские военкоры проводят параллели с планами заключения перемирия с Украиной.

Так «Русский инженер» замечает: «Турция и ее кураторы из конъюнктурных соображений сейчас сделали огромную подставу для Вашингтона, потому что наглядно показали нашей «партии перемирия в обмен на отмену санкций», то, что нас ждет после такого перемирия».

«Это очень сложный урок, который необходимо усвоить всем людям, которые считают, что Минск-3 может быть возможен», — пишет «Рыбарь».

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