CNN раскрыла «мирный план» спецпредставителя Трампа по Украине 7 30.11.2024, 10:03

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Дональд Трамп и Кит Келлог

Киев не будет отказываться от возвращения оккупированных территорий.

Будущий специальный представитель США по Украине и РФ Кит Келлог в своем «мирном плане» предлагает заморозить линию фронта. Он также якобы выступает за принуждение Киева и Москвы сесть за стол переговоров, и снятие санкции против страны-агрессора.

Об этом сообщает CNN.

80-летний бывший советник Трампа по национальной безопасности Келлог, который возглавит должность спецпредставителя по Украине в новой администрации США, критиковал действия Белого дома, обвиняя в том, что действующая администрация Джо Байдена слишком поздно и недостаточно предоставила Украине оружие в рамках оборонной помощи.

Позиция Келлога по войне РФ против Украины, помощи США и членства в НАТО

Он заявляет, что нужно было предоставить Украине больше оружия до широкомасштабного вторжения РФ и сразу после него, чтобы украинская сторона могла победить.

По мнению Келлога, «мягкий» подход Трампа к российскому диктатору Владимир Путину будто бы позволит ему заключить соглашение.

Келлог говорит, что Штатам не нужно вмешательство «в другой конфликт», а их собственные запасы оружия пострадали от оказания Украине помощи, в результате чего США могут столкнуться с любым конфликтом, например с Китаем из-за Тайваня.

По словам Келлога, членство Украины в НАТО - на самом деле «очень отдаленная перспектива». И что присоединение к Североатлантическому альянсу, которое предварительно было предложено Киеву в знак «символической солидарности», должно быть приостановлено на неопределенный срок «в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности.

Что предполагает «мирный план» Келлога

В плане прежде всего говорится, что он должен стать «официальной политикой США по прекращению огня и урегулированию путем переговоров».

В «мирном плане» Келлога также указывается, что предстоящая помощь США, которая может предоставляться, вероятно, как заем, будет зависеть от переговоров Украины с Россией.

И что Штаты будут предоставлять оружию Украине столько, сколько достаточно для защиты и остановить любое дальнейшее продвижение российских оккупантов «до и после любого мирного соглашения».

По данным CNN, Келлог выступает за то, чтобы линия фронта была заморожена путем прекращения огня и ввода «демилитаризованной зоны».

«За согласие на это Россия получит частичное смягчение санкций, а полное - только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине», - озвучивает американская телерадиокомпания мнение спецпредставителя США.

При этом, отмечается в таком плане, Украину не просили бы отказаться от возвращения оккупированных Россией территорий своей страны, но Киев должен добиваться этого только дипломатическим путем.

Келлог признает, что «это будет нуждаться в будущем дипломатическом прорыве, который, вероятно, не произойдет до того, как Путин уйдет с поста».

«Это мрачный компромисс для мрачной войны. Но это может не положить конец, а вместо этого открыть новую страницу, где единство и поддержка Запада начнут разрушаться, а Путин, как за столом переговоров, так и на фронте, приблизится к своим целям», - говорится в публикации CNN в контексте реакции на данный «мирный план».

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