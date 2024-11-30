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Электричка из Могилева не доехала до Костюковичей

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  • 30.11.2024, 10:05
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Электричка из Могилева не доехала до Костюковичей

Поезд задержали по «техническим причинам».

В пятницу, 29 ноября, электричку, которая в 19.51 выехала из Могилева и следовала в Костюковичи, остановили на станции Веремейки. Как сообщила Белорусская железная дорога, поезд задержали по техническим причинам.

Электричка Могилев-Коммунары отправилась из областного центра вчера в 19.51. По техническим причинам поезд остановили на станции Веремейки в 21.07.

Пассажиров этого поезда пересадили в другой состав, он отправился со станции в 21.56. В результате люди приехали в Кричев с опозданием на 55 минут, а на станцию Коммунары в Костюковичах — на 49 минут.

Отмечено, что доставка пассажиров в Костюковичах организована автотранспортом.

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