«Моего взвода больше нет, сколько народу потеряли» 5 30.11.2024, 10:12

5,444

Раненый оккупант записал видео под впечатлением от мощи ВСУ.

Раненый российский военный во время эвакуации записал видео, рассказав о страшных масштабах потерь ВС РФ в Украине.

С его слов, он с сослуживцем — единственные, кому из их взвода посчастливилось выжить. Оба ранены и в момент записи ролика пешком идут в назначенную точку эвакуации, сообщает «Диалог.UA».

«Со мной товарищ, выходим с этой… «Черепахи» (вероятно, название позиции — ред.). Сколько народу потеряли, это просто… Моего взвода больше нет. Вот эти все точки на лице — это прилеты осколков. Вот такой «красавчик», собрал все осколки своим (лицом — ред.). Простреленная нога… Вот возвращаемся на эвакуацию. Надеюсь, мне ногу не отпилят», — заявил россиянин.

Отметим, что, по предварительным данным, ноябрь станет рекордным для ВС РФ по потерям в войне. По состоянию на утро 29 ноября число погибших и раненых превысило 42 тыс. человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com