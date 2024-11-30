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«Моего взвода больше нет, сколько народу потеряли»

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  • 30.11.2024, 10:12
  • 5,444
«Моего взвода больше нет, сколько народу потеряли»

Раненый оккупант записал видео под впечатлением от мощи ВСУ.

Раненый российский военный во время эвакуации записал видео, рассказав о страшных масштабах потерь ВС РФ в Украине.

С его слов, он с сослуживцем — единственные, кому из их взвода посчастливилось выжить. Оба ранены и в момент записи ролика пешком идут в назначенную точку эвакуации, сообщает «Диалог.UA».

«Со мной товарищ, выходим с этой… «Черепахи» (вероятно, название позиции — ред.). Сколько народу потеряли, это просто… Моего взвода больше нет. Вот эти все точки на лице — это прилеты осколков. Вот такой «красавчик», собрал все осколки своим (лицом — ред.). Простреленная нога… Вот возвращаемся на эвакуацию. Надеюсь, мне ногу не отпилят», — заявил россиянин.

Отметим, что, по предварительным данным, ноябрь станет рекордным для ВС РФ по потерям в войне. По состоянию на утро 29 ноября число погибших и раненых превысило 42 тыс. человек.

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