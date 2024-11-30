В оккупированном Бердянске прогремели взрывы и начался пожар
- 30.11.2024, 10:26
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Есть перебои со светом.
В ночь на 30 ноября в Бердянске раздавались взрывы. Произошел пожар, наблюдаются проблемы со светом и интернетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию (ГВА).
«Вечером 29 ноября жители нескольких микрорайонов (8 марта, Колония, Восточный проспект и др.) слышали звуки взрыва», - говорится в сообщении.
Сразу после этого, по данным ГВА, частично на 8-м марта и в Колонии исчезла электроэнергия.
«Некоторые горожане свидетельствовали о пожаре в районе трансформаторной подстанции. Кроме проблем со светом, бердянцы сообщают о перебоях с интернетом», - добавили в администрации.