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В оккупированном Бердянске прогремели взрывы и начался пожар

  • 30.11.2024, 10:26
  • 1,786
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы и начался пожар

Есть перебои со светом.

В ночь на 30 ноября в Бердянске раздавались взрывы. Произошел пожар, наблюдаются проблемы со светом и интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию (ГВА).

«Вечером 29 ноября жители нескольких микрорайонов (8 марта, Колония, Восточный проспект и др.) слышали звуки взрыва», - говорится в сообщении.

Сразу после этого, по данным ГВА, частично на 8-м марта и в Колонии исчезла электроэнергия.

«Некоторые горожане свидетельствовали о пожаре в районе трансформаторной подстанции. Кроме проблем со светом, бердянцы сообщают о перебоях с интернетом», - добавили в администрации.

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