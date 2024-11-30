«Дикость просто»: в Борисове показали, как подзывают продавцов в магазине 17 30.11.2024, 10:30

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Мнения белорусов разделились.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как покупательница подзывает продавца в борисовском магазине «Евроопт». Некоторые комментаторы поняли поведение женщины, другие же осудили, пишет «Телеграф».

Так, на видео заметно, как покупательница очень настойчиво бьет по специальному звоночку на витрине (такие используют во многих магазинах в мясных отделах, с кондитерскими изделиями и пр.).

«Дикость просто, продавца к прислуге приравняли», — возмутилась одна комментаторша.

«Это так руководство экономит на сотрудниках. Один продавец на все отделы. Где позвонят, туда и бегут. Сочувствую», — написала другая.

«Если продавец не может подойти, у него люди. Зачем так звонить? Я продавец на два отдела, благо, люди понимающие», — поделилась третья.

Но некоторые пользователи TikTok не увидели в настойчивости покупательницы ничего плохого. «Я в мясных отделах иногда по 15 минут продавцов жду. Ходят, по телефону болтают, говорят «Подождите». Так и не дожидаюсь обычно», — рассказала девушка.

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«Потому что продавца не дождаться», — объяснила поведение покупательницы еще одна комментаторша.

Некоторые говорили, что нехватка продавцов — это не проблема приходящих за покупками людей. «Я ее ох как понимаю. Извечная проблема «Еврооптов»: нет никого часами», — утверждает пользовательница TikTok.

«Я понимаю все, но, наверное, с таким остервенением — это перебор», — поделилась своим мнением другая.

Но нашлось место и для шуток. «Вызывает портье, видимо, заселиться хочет», — написал юзер TikTok.

«Предупреждает о приближении железнодорожного состава», — продолжил юморить еще один комментатор.

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