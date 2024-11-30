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В Минске таксисту показалась, что пассажир слишком сильно хлопнул дверью

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  • 30.11.2024, 10:43
  • 3,366
В Минске таксисту показалась, что пассажир слишком сильно хлопнул дверью

Он его догнал и случайно сломал руку.

Вынесен приговор 54-летнему жителю Слуцка, которого обвиняли в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Партизанского района.

Фигурант работал водителем в службе такси. В тот день ему поступил заказ: парня и девушку нужно было отвезти на улицу Мирошниченко. Во время поездки водитель поинтересовался, сколько у них денег. Юноша стал пересчитывать наличность. Далее между ними случилась словесная перепалка, парень попросил остановить машину. На улице Радиальной молодые люди покинули салон.

Таксисту показалось, что пассажиры громко хлопнули дверью, и он вышел следом. Приблизившись к юноше, мужчина, высказывая различные оскорбления, ударил его по ноге, отчего тот потерял равновесие и упал на асфальт. Далее как ни в чем не бывало водитель сел в авто и уехал.

Вечером ему позвонили из милиции. Оказалось, у 18-летнего парня был диагностирован перелом руки, в связи с чем он написал заявление в милицию.

В отношении жителя Слуцка возбудили уголовное дело. Вину он не признал.

— Обвиняемый ранее имел проблемы с законом, — прокомментировала старший помощник прокурора Партизанского района Александра Камко, выступавшая по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал его виновным в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности и на основании ст. 155 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, обвиняемый в пользу потерпевшего должен выплатить 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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