В Минске таксисту показалась, что пассажир слишком сильно хлопнул дверью 2 30.11.2024, 10:43

3,366

Он его догнал и случайно сломал руку.

Вынесен приговор 54-летнему жителю Слуцка, которого обвиняли в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Партизанского района.

Фигурант работал водителем в службе такси. В тот день ему поступил заказ: парня и девушку нужно было отвезти на улицу Мирошниченко. Во время поездки водитель поинтересовался, сколько у них денег. Юноша стал пересчитывать наличность. Далее между ними случилась словесная перепалка, парень попросил остановить машину. На улице Радиальной молодые люди покинули салон.

Таксисту показалось, что пассажиры громко хлопнули дверью, и он вышел следом. Приблизившись к юноше, мужчина, высказывая различные оскорбления, ударил его по ноге, отчего тот потерял равновесие и упал на асфальт. Далее как ни в чем не бывало водитель сел в авто и уехал.

Вечером ему позвонили из милиции. Оказалось, у 18-летнего парня был диагностирован перелом руки, в связи с чем он написал заявление в милицию.

В отношении жителя Слуцка возбудили уголовное дело. Вину он не признал.

— Обвиняемый ранее имел проблемы с законом, — прокомментировала старший помощник прокурора Партизанского района Александра Камко, выступавшая по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал его виновным в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности и на основании ст. 155 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, обвиняемый в пользу потерпевшего должен выплатить 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com