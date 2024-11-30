ГУР поразило сразу три РЛС россиян в Крыму

ГУР поразило сразу три РЛС россиян в Крыму1
- 30.11.2024, 11:30
Украинские разведчики раскрыли детали операции.
Украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции (РЛС) оккупантов. Операция была проведена в Крыму 29 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
«29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России», - говорится в сообщении.
По данным разведчиков, поражены:
РЛС «Каста-2Е2» - 1 шт;
РЛС «Подлет» - 2 шт.
В ГУР констатируют, что огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается.