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ГУР поразило сразу три РЛС россиян в Крыму

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  • 30.11.2024, 11:30
ГУР поразило сразу три РЛС россиян в Крыму

Украинские разведчики раскрыли детали операции.

Украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции (РЛС) оккупантов. Операция была проведена в Крыму 29 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

«29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России», - говорится в сообщении.

По данным разведчиков, поражены:

РЛС «Каста-2Е2» - 1 шт;

РЛС «Подлет» - 2 шт.

В ГУР констатируют, что огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается.

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