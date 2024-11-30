В Беларуси возник чудовищный разрыв по пенсиям 1 30.11.2024, 11:36

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Стало известно, кто получает меньше всех.

Издание «Зеркало» посмотрело, как отличаются размеры пенсий.

Максимальная пенсия по возрасту для работающего пенсионера, который до выхода на заслуженный отдых трудился служащим или рабочим, в ноябре составляет 1 453,84 рубля. У тех, кто продолжал трудиться, — 958,05 рубля.

При этом минимальный размер трудовых пенсий — 459,76 рубля. Об этом сообщается на сайтах районных исполкомов, в том числе Молодечненского и Вилейского.

Максимальная трудовая пенсия по возрасту инвалидов Великой Отечественной войны, которые не работают, составляет 1 727,47 рубля. А у тех, кто продолжает трудиться на заслуженном отдыхе, — 1 231,68 рубля.

Максимальный размер трудовой пенсии по инвалидности первой группы в ноябре составляет 2 001,09 рубля у неработающих на заслуженном отдыхе. А тех, кто продолжает трудиться, — 1 505,3 рубля.

При этом социальная пенсия, которую женщины получают в 60 лет, а мужчины — в 65 лет, сейчас составляет 218,9 рубля.

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