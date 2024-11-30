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В Беларуси возник чудовищный разрыв по пенсиям

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  • 30.11.2024, 11:36
  • 1,758
В Беларуси возник чудовищный разрыв по пенсиям

Стало известно, кто получает меньше всех.

Издание «Зеркало» посмотрело, как отличаются размеры пенсий.

Максимальная пенсия по возрасту для работающего пенсионера, который до выхода на заслуженный отдых трудился служащим или рабочим, в ноябре составляет 1 453,84 рубля. У тех, кто продолжал трудиться, — 958,05 рубля.

При этом минимальный размер трудовых пенсий — 459,76 рубля. Об этом сообщается на сайтах районных исполкомов, в том числе Молодечненского и Вилейского.

Максимальная трудовая пенсия по возрасту инвалидов Великой Отечественной войны, которые не работают, составляет 1 727,47 рубля. А у тех, кто продолжает трудиться на заслуженном отдыхе, — 1 231,68 рубля.

Максимальный размер трудовой пенсии по инвалидности первой группы в ноябре составляет 2 001,09 рубля у неработающих на заслуженном отдыхе. А тех, кто продолжает трудиться, — 1 505,3 рубля.

При этом социальная пенсия, которую женщины получают в 60 лет, а мужчины — в 65 лет, сейчас составляет 218,9 рубля.

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