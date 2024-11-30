Алеппо за три дня Эль Мюрид

30.11.2024, 11:39

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У повстанцев кураж, а у диктатора - очевидная паника.

Пока рано утверждать определенно, но Алеппо, по всем признакам, уже взят боевиками ХТШ, в городе везде развешиваются турецкие флаги (что, кстати, довольно любопытно), сирийские военные, по целому ряду сообщений, получили приказ об отступлении. Которое больше напоминает бегство.

По сути, теперь возникает вопрос - что будет дальше.

Технически взятие Алеппо позволяет создать полноценное параллельное правительство Сирии, так как Алеппо - это вторая столица страны, практически равная по своему значению Дамаску. В таком случае возникает две Сирии, и следующим этапом может стать закрепление территорий и фактический раздел страны. Потом, через какое-то число лет, это положение можно будет даже узаконить.

Однако сейчас у боевиков кураж, а у правительственных сил - очевидная паника. А потому может последовать продолжение, тем более, что дорога на Дамаск почти открыта, организованную оборону создать сходу проблематично, тут бы собрать бегущие части. На машине от Алеппо до Дамаска - три-четыре часа - 350 км. Почти в два раза ближе, чем от Ростова до Воронежа, а этот путь мятежный «Вагнер» прошел менее чем за сутки при примерно таком же сопротивлении

Практически нет сомнений, что Алеппо взят боевиками ХТШ, в город приехал лидер группировки Джулани. Операция «Алеппо за три дня» завершилась разгромом правительственных сил.

Удивительно, но какие-то партизаны умеют в современную войну гораздо лучше первой армии мира. Им даже не потребовались аналогов не имеющие ракеты и новые физические принципы. Обошлись старой доброй военной наукой: концентрация и маневр.

Как ни странно, это работает, если, конечно, уметь.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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