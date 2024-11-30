«Продала квартиру, чтобы открыть кафе» 30.11.2024, 11:51

Белоруска создала в центре Минска «кусочек Африки».

В одной из «кукуруз» на улице Веры Хоружей более 15 лет работал ресторан In Vino — с белыми скатертями на столах и традиционной европейской кухней. Сейчас на этом месте абсолютно другое по стилю и настроению заведение — кафе «Африкана», пишет «Онлайнер».

«Не полностью аутентичное место, скорее бережная реплика»

Кусочек Африки в центре Минска — так позиционирует себя новое заведение. Интерьер действительно нестандартный: стены оштукатурены под традиционную африканскую хижину, с потолка свисают ветки деревьев, а барная стойка расписана орнаментом одного из народов Буркина-Фасо.

Как рассказала нам владелица заведения Вероника Шешель, это такая импровизация на тему Африки. Она не пыталась сделать кафе полностью аутентичным, но сам стиль показался ей интересным.

— Изначально я думала про кофейню. Чисто на ассоциациях поняла, что кофе — это продукт из Африки, и стала присматриваться к разным культурам на этом континенте. Читала книги, подписалась на блогеров, журналистов. Поняла, что у нас много стереотипов, связанных с Африкой. Мне захотелось их развеять и сделать бережную «реплику», чтобы, кроме прочих, и африканцы чувствовали себя комфортно. В Минске уже были попытки открывать такие заведения, но больше в стиле сафари со шкурами животных. Я же, наоборот, от этого уходила.

Осматриваемся вокруг и обращаем внимание на детали. Стены декорированы масками, которые туристы любят привозить из Африки, и женскими портретами (Вероника говорит, что покупала картины у российских художников). Мебель в основном из массива, кое-что осталось в наследство от In Vino (например, стулья просто обтянули новой тканью), что-то пришлось докупать. В декоре активно использовали орнаменты, которыми сами африканцы украшают жилье.

Меню, кармашки для столовых приборов, подушки, занавески — все оформлено в едином стиле. Текстилем, кстати, занималась тетя Вероники, которая уже на пенсии и обожает шить.

— Светильники, шторы, подушки — все это сделано из африканской ткани (хлопок, покрытый воском). Она достаточно плотная, хорошо держит форму. Все шила моя тетя, в том числе форму для сотрудников и абажуры для свечей. А предметы декора я заказывала на разных маркетплейсах.

У входа в кафе обращаем внимание на подстолье от зингеровской швейной машинки и полку, где разложены хендмейд-украшения. Все эти браслеты, сережки, колье и шоперы при желании можно купить — Вероника говорит, что берет вещи у наших ремесленников на реализацию. И в будущем она планирует активно развивать это направление.

«Продала квартиру, чтобы открыть заведение»

На ремонт ушло около двух месяцев, а общие вложения Вероника оценивает в $50 тыс. Собеседница говорит, что для нового заведения в сфере общепита это относительно небольшая сумма. Ей повезло, что часть оборудования для кухни осталась от предыдущих владельцев.

— Я уже год присматривалась к разным помещениям для своего заведения. И вот мы с дочкой шли на Комаровку, увидели, что In Vino больше не работает, и я поняла, что скоро помещение выставят на аренду. Мне хотелось иметь возможность разделять потоки людей, и здесь это оказалось возможно. У нас одна зона — это кофейня, рядом работает за стойкой бариста. Вторая часть — бар с активной посадкой, где бармен готовит и коктейли и общается с гостями. И третья часть — это столики для обедов и ужинов.

Срок окупаемости Вероника оценивает в полтора года. Ставки высоки, ведь для того, чтобы открыть заведение, владелица продала квартиру.

— Это была моя мечта с тех пор, когда родилась дочка (а ей уже 19 лет). Недавно мы продали квартиру в Зеленом Луге и сейчас снимаем жилье здесь недалеко. Вообще, я много лет работаю в общепите — начинала как официант, бармен и администратор, а последним местом моей работы была сеть кофеен, где я стала заместителем директора. За 20 лет получила огромный опыт, который теперь могу использовать. В какой-то момент я поняла, что уперлась в потолок, и захотела выйти из найма, решила рискнуть, тем более что дочка уже подросла и стала самостоятельной. При этом я никому не рекомендую так поступать: все-таки риски потери денег колоссальны, если сам собственник не разбирается в процессах.

Что в меню? Арахисовый суп и сырники с миндальными лепестками

Кухня в «Африкане» пока работает в тестовом режиме. В заведении отмечают, что не пытались сделать полностью традиционное африканское меню, потому что в Беларуси тяжело найти все нужные продукты. Но некоторые фишки все же присутствуют.

Например, можно заказать овощные супы по оригинальным рецептам — морковный и арахисовый. Из необычных блюд предлагают боботти — это такая африканская мясная запеканка, которую можно есть и в холодном виде как закуску, и как основное горячее.

— И соус к ней идет аутентичный африканский, довольно острый. Арахисовый суп у нас тоже готовится на основе арахисового соуса. Вообще, в Африке он довольно популярен, много куда идет. Добавляем в блюда кокос, миндальные лепестки. Планируем внедрять браай. Это популярное в южной Африке блюдо — мясо, приготовленное на открытом огне. Мы будем готовить его на гриле и миксовать с овощами. Еще у нас есть чакчука (яйца, запеченные с овощами. — Прим. Onlíner). В Минске это блюдо больше известно как шакшука, но мы назвали на алжирский манер, потому что оно родом из Северной Африки.

Обеденное меню довольно стандартное для большинства заведений: запеченное мясо или рыба, салаты, картошка. Бизнес-ланч здесь обойдется рублей в 15—20. Порция сырников из основного меню стоит 12 рулей, супы — 8—10, мясная запеканка боботти — 20, сэндвичи и бургеры — 16—18.

Весной заведение планирует открыть для гостей веранду, которая будет оформлена в арабской стилистике (Северная Африка). Это будет лаундж-зона с диванами и живой растительностью. Вероника говорит, что на веранду у нее большие планы: там будут проходить разные мероприятия и мастер-классы, посвященные искусству. Вообще, целевая аудитория заведения — это женщины 25—35 лет, которым интересны творчество, туризм, культура и традиции разных стран.

По будням заведение работает с 09:00 до 22:00, по пятницам и субботам — до 23:00.

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