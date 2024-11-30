Грозев: Агенты ГРУ Мишкин и Чепига занимаются организацией диверсий в Европе

Грозев: Агенты ГРУ Мишкин и Чепига занимаются организацией диверсий в Европе4
- 30.11.2024, 12:00
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Для этого «Петров» и «Боширов» вербуют исполнителей.
Агенты ГРУ, которые отравили Скрипалей в Солсбери, занимаются вербовкой людей для организации диверсий в Европе. Об этом в эфире «Дождя» рассказал журналист Der Spiegel и The Insider Христо Грозев.
«Чепига сейчас проживает на Мичуринском проспекте в Москве, он занимается обучением других шпионов — как профессиональных спецназовцев, так и непрофессиональных, уголовников. А про Мишкина мы знаем, что в начале войны он находился за линией фронта, он был часто с группой, которая совершала диверсии на украинской территории, но, по последним данным, сейчас он тоже занимается обучением и вербовкой», — рассказал журналист.
По его словам, вербовкой людей для организации диверсий в Европе занимается центр ГРУ, в состав которого входит в том числе отдел 29155, который организовал отравление Сергея Скрипаля и его дочери, а также взрывы на складах в Чехии.
Он добавил, что командир части 29155 в ГРУ Андрей Аверьянов, который курировал отравление Скрипалей, «добился того, что стал самым важным человеком в ГРУ». Теперь он первый заместитель руководителя ГРУ и курирует сразу четыре отдела. По словам журналиста, Аверьянов также занимался вербовкой талибов в Афганистане с целью убийств американских солдат.
Анатолий Чепига (Боширов) и Александр Мишкин (Петров) — сотрудники ГРУ России, которых власти Великобритании обвинили в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери в 2018 году. По версии властей Чехии, Мишкин и Чепига также имеют отношение к взрывам на складе оружия в чешской деревне Врбетице в 2014 году.