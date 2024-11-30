«Как это работает?»: россиянка пожаловалась на более дешевые Lada в Беларуси 8 30.11.2024, 12:08

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Белорусы задали встречный вопрос.

Россиянка опубликовала в TikTok видео, где возмутилась тем, что в Беларуси продают машины LADA дешевле, чем в России, стране-производителе этих автомобилей. В комментариях белорусы привели аналогию, сообщает «Телеграф».

По словам женщины, автомобиль Lada Vesta SW в Беларуси продают примерно на 1000 долларов дешевле.

«Объясните мне, как такое происходит? У нас в России [автомобилей] Lada Vesta SW нет. Ты едешь в соседнюю страну для того, чтобы взять машину на 126 000 дешевле [примерно 4 тыс. белорусских рублей, или 1000 долларов], чем единственный автомобиль, который у меня была возможность урвать в Гермесе [АвтоГЕРМЕС, официальный дилер LADA в Москве]», — пожаловалась россиянка.

Она утверждает, что у других дилеров «еще дороже».

На официальном сайте LADA модели Vesta SW стоят примерно от 55 тыс. белорусских рублей (от 1 655 000 российских рублей или 15 тыс. долларов). А на сайте минского дилера — от 44 500 белорусских рублей (примерно от 1 351 000 рос. руб. или 12 тыс. долларов).

«Объясните мне, как это работает?» — возмутилась женщина.

В комментариях белорусы задали встречный вопрос: почему белорусская продукция в России дешевле?

«Так же, как и белорусская продукция в России, на треть дешевле, чем в Беларуси, живущая на границе, имею возможность сравнить», — написала одна из пользовательниц TikTok под видео.

«В Беларуси тоже самое. Я МТЗ 80.2 купил в России на 4 тыс. у.е. лучше», — написал другой человек.

«Это же экспорт и импорт. Как и белорусские товары в других странах дешевле купить, чем на родине. Холодильник в Минске стоит дороже, чем в Москве с доставкой…» — заявил третий.

«У вас быстро разбираются, у нас не торопятся», — предположил четвертый.

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