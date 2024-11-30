Появился прогноз погоды на первые дни зимы в Беларуси
- 30.11.2024, 12:26
- 1,568
Что ждет белорусов 1—3 декабря?
Синоптики опубликовали прогноз погоды на 1—3 декабря в Беларуси.
1 декабря преимущественно без осадков. Местами туман, ночью и утром слабая гололедица. Ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+6°С.
2 декабря небольшие осадки, в основном дождь. Ночью -4..+2°С, днем 0..+6°С.
3 декабря ночью на северо-западе, а днем во многих регионах страны отразится влияние фронтального раздела, который перемещается с Балтийского моря. Ночью местами на северо-западе, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном дождь.
Ночью -5..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.