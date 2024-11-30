Сотрудник Генштаба Грузии уволился в знак протеста 6 30.11.2024, 12:33

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Несколько журналистов ушли с провластного телеканала.

В знак протеста против решения властей в Тбилиси приостановить на 4 года процесс евроинтеграции со своей должности в Генштабе грузинского Минобороны уволился референт по вопросам США и Великобритании в Силах обороны Грузии Рати Твалавадзе. Об этом он сам сообщил в Facebook в ночь на субботу, 30 ноября.

«28 ноября 2024 года правительство Грузии сознательно отказалось от европейского пути, открыто заявив, что больше не следует историческому стремлению нашего народа интегрировать Грузию в Европейский Союз. Этим решением партия «Грузинская мечта» предала нашу Конституцию - статья 78 нашей Конституции гласит, что интеграция в евроатлантические институты является ключевой целью нашей внешней политики», - написал Твалавадзе, призвав всех сограждан протестовать «против этого решения неконституционного и нелегитимного правительства».

Ранее более 40 сотрудников Минобороны Грузии выпустили заявление, в котором указали, что остаются верными обязательствам, установленным статьей 78 Конституции, и подчеркнули важность сотрудничества страны с европейскими и евроатлантическими структурами, передает «Немецкая волна».

Журналисты уходят с провластного телеканала Rustavi2

Протестуя против действий властей, в частности против применения полицией силы при разгоне демонстрантов, с работы на проправительственном телеканале Rustavi2, по данным местных СМИ, уволились четыре журналиста.

МВД Грузии утверждает, что митинг возле здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси «превысил нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях», и что в результате действий демонстрантов пострадали 10 сотрудников полиции. Ведомство не уточняет, сколько протестующих пострадали от насильственных действий силовиков. Ранее СМИ писали, что многие манифестанты, а также освещавшие протесты журналисты, подвергались избиениям со стороны полиции.

Во время акции протеста в Грузии задержаны более 100 демонстрантов

По данным МВД, в ходе второй ночи протестов против отказа от курса на вступление страны в Евросоюз были задержаны 107 человек. Согласно сообщению министерства, задержания проводились по статьям Кодекса об административных правонарушениях о неподчинении требованиям полицейских и о мелком хулиганстве. Всего за два дня протестов, как сообщается, были задержаны более 150 участников акций.

В акции участвовали десятки тысяч человек. Поначалу основная масса протестующих скандировала лозунги у здания парламента, перекрыв центральный проспект имени Шоты Руставели, но затем ситуация обострилась. Митингующие стали бросать в полицейских петарды и бутылки с краской, стучать подручными предметами в ворота здания парламента и пытались выломать боковые ворота.

В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ и оттеснила протестующих от здания парламента. Оставшиеся на проспекте Руставели стали возводить баррикады из скамеек и мусорных баков.

По сообщению издания Tabula, несколько участников акции сорвали флаг правящей партии с офиса «Грузинской мечты», разбили окна и ворвались в помещение, расположенное на проспекте Руставели.

По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, протестные акции, помимо Тбилиси, состоялись и в других крупных городах Грузии, в частности в Батуми и Кутаиси.

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