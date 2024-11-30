ГАИ показала видео с лосем, «ожившим» после столкновения с машиной под Минском 4 30.11.2024, 12:51

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Животное стоит в шоке.

Белорус позвонил в милицию и сообщил, что на одной из дорог в Минском районе сбил лося. Однако приехавший на место патруль обнаружил, что животное «ожило» и стоит «в шоке» на краю проезжей части, пишет «Телеграф».

«Здравствуйте, от Семкового Городка, доезжая до Приморского [Минский район Минской области], лось выскочил на дорогу. Сбил лося», — заявил водитель, позвонив по телефону 102.

Однако прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили живого лосенка.

«Лосенок ожил, стоит в шоке на краю дороги», — сообщили они.

По информации ГАИ, «видимых повреждений» у животного не было. Но уходить оно с дороги не хотело, поэтому сотрудники сами отвели его в лес и подождали, пока лосенок не убежал.

В Госавтоинспекции напомнили, что водителям «следует внимательно присмотреться к дорожному знаку «Дикие животные», особенно с наступлением сумерек, в ночное или утреннее время».

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