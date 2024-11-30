ГАИ показала видео с лосем, «ожившим» после столкновения с машиной под Минском

ГАИ показала видео с лосем, «ожившим» после столкновения с машиной под Минском4
- 30.11.2024, 12:51
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Животное стоит в шоке.
Белорус позвонил в милицию и сообщил, что на одной из дорог в Минском районе сбил лося. Однако приехавший на место патруль обнаружил, что животное «ожило» и стоит «в шоке» на краю проезжей части, пишет «Телеграф».
«Здравствуйте, от Семкового Городка, доезжая до Приморского [Минский район Минской области], лось выскочил на дорогу. Сбил лося», — заявил водитель, позвонив по телефону 102.
Однако прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили живого лосенка.
«Лосенок ожил, стоит в шоке на краю дороги», — сообщили они.
По информации ГАИ, «видимых повреждений» у животного не было. Но уходить оно с дороги не хотело, поэтому сотрудники сами отвели его в лес и подождали, пока лосенок не убежал.
В Госавтоинспекции напомнили, что водителям «следует внимательно присмотреться к дорожному знаку «Дикие животные», особенно с наступлением сумерек, в ночное или утреннее время».
@gai_belarus 🦌 Госавтоинспекция напоминает: водителям следует проявлять повышенную внимательность в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», особенно с наступлением сумерек, в ночное или утреннее время #правиладорожногодвижения #милициябеларуси #трэнды #гаибеларусь #дпсбеларусь #стрела #праванавождение #лось #дтп ♬ оригинальный звук - ГАИ Беларуси