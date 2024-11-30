Россия в панике: США спровоцировали резкий обвал рубля 9 30.11.2024, 13:15

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Российская валюта обесценилась более чем на треть с августа.

Российский рубль упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с марта 2022 года.

Центральный банк России объявил, что прекратит покупку иностранной валюты, чтобы попытаться укрепить валюту и ослабить давление на финансовые рынки.

Об этом сообщает DW, рубль снижается с конца лета, упав более чем на треть с августа. Цены на нефть упали за тот же период, что отразилось по возможности России получать прибыль от ее важнейшего товара. Это усилило давление на военную экономику, которая и так борется под весом стремительного роста инфляции. Глава Кремля Владимир Путин резко увеличил военные расходы за последние 18 месяцев.

Расходы на оборону выросли более чем в три раза с 2021 года и должны составлять рекордные 13,5 триллиона рублей (122 миллиарда долларов, 102 миллиарда евро) в бюджете следующего года, что является еще одним огромным ростом на 25%. По оценкам центрального банка страны, в текущем году инфляция достигла 8,5%, что вдвое превышает целевой показатель. Процентные ставки также находятся на рекордно высоком уровне, достигнув 21% в октябре.

Однако резкое падение рубля в последние дни связано с санкциями, введенными США против Газпромбанка 21 ноября. Газпромбанк был одним из немногих крупных российских банков, ранее не попадавших под санкции, и стал ключевой платформой для российских платежей за энергоносители и ее главными воротами в мировую финансовую систему. Запрет Газпромбанка на участие в мировой финансовой системе, в которой доминируют США, ограничивает способность Кремля финансировать свою армию, а также усложняет получение доходов от своих товаров, включая газ, от остальных европейских клиентов, таких как Словакия и Венгрия.

Крис Вифер, инвестиционный советник, проработавший в России более 25 лет, считает, что санкции против Газпромбанка могут иметь «серьезные последствия» для бюджета, «если не будут найдены обходные пути или США не дадут исключения» некоторым странам. «Российский центральный банк пытается найти способ справиться с этим. Доказательства говорят о том, что она все еще ищет решения», - сказал он в интервью DW.

Олег Буклемишев, экономист из Москвы, рассказал в видеоподкасте DW Novosti Show, что последние события являются отражением разных давлений, с которыми российская экономика столкнулась после вторжения. «Страна, страдая и переводя экспорт и импорт из одного направления в другое, несет колоссальные затраты в логистике и продажах», – сказал он. «Это все безумно дорого. И в то же время я бы сказал, что наивно ожидать, что вы и ваша валюта укрепитесь».

С тех пор как Россия резко начала наращивать расходы на оборону, эксперты предупреждают об опасности перегрева ее военной экономики. Несмотря на то, что в стране наблюдается значительный рост ВВП и рекордно низкий уровень безработицы в результате увеличения расходов, инфляционное давление усилилось. На этой неделе Россия опубликовала новые данные, подчеркивающие некоторые проблемы.

Министр экономики Максим Решетников заявил, что волатильность рубля связана с укреплением доллара США и озабоченностью рынка после санкций против Газпромбанка. Они не являлись результатом «фундаментальных факторов», сказал он российскому агентству «Интерфакс», добавив, что ситуация «вскоре стабилизируется».

Есть предположение, что слабый рубль подойдет для планов Путина по масштабным издержкам. Слабый рубль означает, что Кремль может иметь больше внутренней валюты, поскольку экспорт нефти и газа обычно покупается в иностранной валюте.

Министр финансов России Антон Силуанов намекал на это еще в начале этой недели. «Я не говорю, хорошая или плохая ставка. Я просто говорю, что сегодня обменный курс очень, очень благоприятен для экспорта», - цитируют его государственные информационные агентства. По словам Вифера, правительство рассматривает падение рубля как шанс конвертировать валютные поступления как можно больше рублей в преддверии огромного увеличения бюджета в 2025 году.

«Она хочет удерживать дефицит бюджета на низком уровне», – сказал он, добавив, что он также считает, что они могут увидеть преимущества с точки зрения удешевления своего экспорта, такого как удобрения, для потенциальных покупателей.

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