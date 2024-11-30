«Скидки есть, но толпы не собрались» 30.11.2024, 13:21

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Как Минск пережил «черную пятницу».

Ожидания: толпы людей с горящими глазами, драки за кофточки и скидки такие, будто магазин раздает вещи даром. Реальность: спокойно прогуливающиеся пары, реально хорошие скидки и скучающие продавцы, которые листают телефоны на кассе.

По классике жанра журналисты «Онлайнер» пошли в несколько ТЦ, ожидая, что придется пробиваться сквозь толпы людей. Но оказалось, что можно даже зайти в Zara и сразу попасть в примерочную, не теряя час жизни в очереди. Кажется, за ноябрь, который только и вопил об акциях, людям в головы закралось сомнение: если дают большую скидку, значит где-то что-то не так. Либо товар бракованный, либо цены заранее завысили, либо покупателю впарят еще пакетик за деньги.

Dana Mall

Мы прибыли в ТЦ к шести вечера, и, кажется, большинство любителей вечернего шопинга решили сделать то же самое. Везде мелькают объявления о скидках, но их такое количество, что они уже воспринимаются как фон — что-то вроде «белого шума» торговли.

Скидки есть почти в каждом магазине, кое-где даже впечатляющие, но нередко итоговую цену узнаешь только на кассе. Цветные ярлычки на товарах упрощают процесс поиска, однако тут та же проблема — не сразу понятно, действительно ли покупка выгодна.

Людей в торговом центре достаточно, но до толкотни далеко. Единственное место, где движение замедляется, — это эскалаторы.

А что по скидкам? Они практически на все. Одежда — преимущественно старая коллекция, развешанная порой так, что разгребать ее нужно с энтузиазмом кладоискателя. Обувь — аналогично. Техника хоть и щеголяет красными ценниками, но ощущение, что знающие люди найдут ее все равно дешевле где-нибудь онлайн. Тем не менее если цель — пополнить гардероб или купить нужное, шанс есть.

Не успели закупиться сегодня? Не беда, скидки и акции действуют еще и в субботу. Ознакомиться с ними можно здесь.

Galileo

Несмотря на схожий набор магазинов, атмосфера здесь была куда спокойнее: людей заметно меньше, торговый центр сам по себе скромнее, и ажиотажа совсем не ощущалось. Продавцы местами откровенно скучали, а промоутеры, наоборот, активно размахивали пробниками духов, как будто хотели напомнить, что деньги еще есть на что тратить.

Там, где не скидывали итоговую цену, манили акциями в стиле «1 + 1 = 3» и все в таком духе. Однако даже такие комбинации не побуждали покупателей массово избавляться от своих зарплат.

Атмосфера скорее будничная, чем «чернопятничная»: никаких волнений, никаких очередей, и только редкие покупатели, неторопливо примеряющие обувь да одежду.

Скидки были и на драгоценности, но спешить радоваться не стоит: в большинстве случаев это маркетинг, который вызывает у покупателей легкий скепсис и действует круглый год. Может, однажды такие маневры заинтересуют не только любителей украшений, но и тех, кто проверяет, как эти скидочные проценты вообще считаются.

Тем не менее на 15—20 минут задержаться в магазине, разглядывая скидочные предложения, вполне реально. Иногда удается наткнуться на действительно выгодные варианты: флиска за 27 рублей вместо 114 или пиджак за 34 рубля. Глядя на такие ценники, думаешь, что белорусы порой оставляют за обед в кафе больше денег, чем за обновленный гардероб.

Полный список акций и предложений можно изучить здесь. Действует до 1 декабря.

Minsk City Mall

Наш финальный пункт — Minsk City Mall, самый молодой торговый центр из всех, что мы посетили. Трудно сказать, много здесь людей или мало, но пространства ощущаются свободными. Даже если народ и есть, пустующие помещения создают впечатление простора, а не давки.

Скидки? Все те же, знакомые по другим ТЦ, сценарии: «1 + 1», розыгрыши, кешбэки и мелкий шрифт. В самую-самую пятницу не происходит ничего сверхъестественного: люди покупают и продают в самых обычных объемах.

Выводы

«Черная пятница» в Беларуси явно приобрела локальный колорит. Акция действует во многих торговых центрах, хотя где-то она успела пройти еще неделю назад. Главное, что бросается в глаза, — это отсутствие ажиотажа. Да, скидки есть, иногда весьма значительные, но большинству покупателей явно не до них. Так что, если вы хотите почувствовать весь дух настоящей «черной пятницы», это вам в Америку. А у нас — пятница как пятница, только плакаты висят ярче обычного.

Если вы стали свидетелем «хаотически сложенных цен» (когда продавец поднял стоимость товара, а потом предложил скидку), сообщайте — будем вешать на «доску почета». Также можете прислать свою историю о том, как вы выгодно закупились и сэкономили кучу денег (а мы позавидуем всей редакцией и опубликуем вашу историю).

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