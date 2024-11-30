Россия нанесла авиаудары по Алеппо впервые с 2016 года
- 30.11.2024, 13:28
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Повстанцы заняли уже половину города и взяли под контроль важные государственные здания.
Россия впервые с 2016 года нанесла авиаудары по сирийскому городу Алеппо. Повстанцы дошли до центра Алеппо.
Об этом сообщают Reuters.
Повстанцы в среду, 27 ноября, начали наступление в направлении Алеппо. К концу дня в пятницу их силы вошли в разные районы города.
По данным Reuters, армии Сирии приказали осуществить «безопасный отвод» из основных районов Алеппо, куда вошли повстанцы «Хаят Тахрир аш-Шам». Сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо и все дороги, ведущие в город.
Отмечается, что повстанцы захватили уже половину Алеппо. Они взяли под контроль важные государственные здания, штаб-квартиры полиции и госбезопасности. В сети публикуют соответствующие кадры.
Российские и сирийские самолеты атаковали в Алеппо в ночь на 30 ноября. Издание AFP отмечает, что это впервые с 2016 года российская авиация нанесла удары по Алеппо. Также под бомбежку попали города и села, которые захватили повстанцы накануне.
Сообщается, что в результате бомбардировок и наземных атак погибли 20 членов связанной с Аль-Каидой сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».
Как сообщили Reuters военные источники, Россия пообещала Сирии дополнительную военную помощь, оружие начнет поступать в течение 72 часов.