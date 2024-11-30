Россия нанесла авиаудары по Алеппо впервые с 2016 года 30.11.2024, 13:28

1,632

Повстанцы заняли уже половину города и взяли под контроль важные государственные здания.

Россия впервые с 2016 года нанесла авиаудары по сирийскому городу Алеппо. Повстанцы дошли до центра Алеппо.

Об этом сообщают Reuters.

Повстанцы в среду, 27 ноября, начали наступление в направлении Алеппо. К концу дня в пятницу их силы вошли в разные районы города.

По данным Reuters, армии Сирии приказали осуществить «безопасный отвод» из основных районов Алеппо, куда вошли повстанцы «Хаят Тахрир аш-Шам». Сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо и все дороги, ведущие в город.

Отмечается, что повстанцы захватили уже половину Алеппо. Они взяли под контроль важные государственные здания, штаб-квартиры полиции и госбезопасности. В сети публикуют соответствующие кадры.

Российские и сирийские самолеты атаковали в Алеппо в ночь на 30 ноября. Издание AFP отмечает, что это впервые с 2016 года российская авиация нанесла удары по Алеппо. Также под бомбежку попали города и села, которые захватили повстанцы накануне.

Сообщается, что в результате бомбардировок и наземных атак погибли 20 членов связанной с Аль-Каидой сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Как сообщили Reuters военные источники, Россия пообещала Сирии дополнительную военную помощь, оружие начнет поступать в течение 72 часов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com