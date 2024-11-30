Полина Шарендо-Панасюк обжалует последний приговор
- 30.11.2024, 13:33
Рассмотрение апелляции назначено на 13 декабря.
Полтора месяца назад политзаключенной, активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк добавили год колонии. Это был уже третий незаконный приговор по ст. 411 за якобы «злостное неповиновение администрации колонии».
По информации брестской «Весны», 13 декабря в Гомельском областном суде назначено рассмотрение апелляционной жалобы на этот последний приговор Полине Шарендо-Панасюк.
Но одновременно, по информации источников «Вясны», вынесенный Полине приговор обжалует и Гомельская областная прокуратура.
Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк была задержана 3 января 2021 года и с тех пор находится за решеткой. За время заключения состояние здоровья политзаключенной значительно ухудшилось, появился хронический панкреатит. В тюрьме это заболевание может стать для матери двоих детей смертельным.