«Жирная» цель: на Донбассе ликвидирован замкомбрига ВС России Лебедев 15 30.11.2024, 13:58

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Высокопоставленного оккупанта похоронят сегодня в Ростове-на-Дону.

На войне против Украины простился с жизнью высокопоставленный российский полковник Александр Лебедев. Он занимал пост заместителя командира 9-й мотострелковой бригады 51-й армии ВС России.

Несколько некрологов, посвященных оккупанту, появились на днях в российских Z-пабликах, передает «Диалог.UA».

Подробности ликвидации высокопоставленного оккупанта скрываются.

Известно только то, что он стал «грузом 200» в минувший вторник, 26 ноября, в Донецкой области. На этом участке фронта идет активное наступление ВС России.

«Погиб при выполнении боевой задачи», — говорится в некрологах.

Оккупанта похоронят сегодня, 30 ноября, в российском Ростове-на-Дону.

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