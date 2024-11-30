«Жирная» цель: на Донбассе ликвидирован замкомбрига ВС России Лебедев

«Жирная» цель: на Донбассе ликвидирован замкомбрига ВС России Лебедев15
- 30.11.2024, 13:58
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Высокопоставленного оккупанта похоронят сегодня в Ростове-на-Дону.
На войне против Украины простился с жизнью высокопоставленный российский полковник Александр Лебедев. Он занимал пост заместителя командира 9-й мотострелковой бригады 51-й армии ВС России.
Несколько некрологов, посвященных оккупанту, появились на днях в российских Z-пабликах, передает «Диалог.UA».
Подробности ликвидации высокопоставленного оккупанта скрываются.
Известно только то, что он стал «грузом 200» в минувший вторник, 26 ноября, в Донецкой области. На этом участке фронта идет активное наступление ВС России.
«Погиб при выполнении боевой задачи», — говорится в некрологах.
Оккупанта похоронят сегодня, 30 ноября, в российском Ростове-на-Дону.