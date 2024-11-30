Стало известно, за сколько казахстанский бизнесмен продал БТА Банк Беларусь
- 30.11.2024, 14:13
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Сделку закрыли в июне 2024 года.
Казахстанский бизнесмен, президент холдинга Fincraft Group Кенес Ракишев продал беларусский БТА Банк за 230 млн тенге (444,8 тысячи долларов).
Так была оценена доля участия в 99,93%, сообщает kapital.kz со ссылкой на отчетность Fincraft Group. Внимание на публикацию обратил Myfin.by.
Сделку закрыли в июне 2024 года, покупателем белорусского БТА Банк стало ТОО «SNRG Capital Eurasia». С 19 июня БТА Банк Беларусь стал называться ЗАО «Нео Банк Азия».
Владеет ТОО «SNRG Capital Eurasia» казахстанский предприниматель Султан Маренов. Этот актив включен в группу его компаний SNRG Capital Pte Ltd (Сингапур). Группа управляет портфелем прямых инвестиций и фокусируется на цифровом банкинге, финансовых и информационных технологиях, бизнес-консалтинге.
Группа, возглавляемая Султаном Мареновым, активна на рынках Юго-Восточной Азии, Сингапура, Индонезии, Мьянмы, Вьетнама, Филиппин.
Султан Маренов, возглавлявший ЗАО «БТА Банк» с 2005 по 2015 год, хорошо знаком с беларусским финансовым рынком. В январе 2024 года он занял главную позицию в совете директоров ЗАО «БТА Банк».
Султан Маренов известен и как CEO в инвестиционно-финансовой группе Hayman Capital Pte Ltd со штаб-квартирой в Сингапуре. Предприниматель совмещал эту работу с руководством советами директоров в Hayman Microfinance (Мьянма), Hayman Finance Indonesia (Индонезия), Microtech DFS Vietnam (Вьетнам).
Бизнесмен развивает и некоммерческие проекты, в частности он является сооснователем и председателем Казахстанско-Сингапурского Делового Совета.