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Стало известно, за сколько казахстанский бизнесмен продал БТА Банк Беларусь

  • 30.11.2024, 14:13
  • 1,682
Стало известно, за сколько казахстанский бизнесмен продал БТА Банк Беларусь

Сделку закрыли в июне 2024 года.

Казахстанский бизнесмен, президент холдинга Fincraft Group Кенес Ракишев продал беларусский БТА Банк за 230 млн тенге (444,8 тысячи долларов).

Так была оценена доля участия в 99,93%, сообщает kapital.kz со ссылкой на отчетность Fincraft Group. Внимание на публикацию обратил Myfin.by.

Сделку закрыли в июне 2024 года, покупателем белорусского БТА Банк стало ТОО «SNRG Capital Eurasia». С 19 июня БТА Банк Беларусь стал называться ЗАО «Нео Банк Азия».

Владеет ТОО «SNRG Capital Eurasia» казахстанский предприниматель Султан Маренов. Этот актив включен в группу его компаний SNRG Capital Pte Ltd (Сингапур). Группа управляет портфелем прямых инвестиций и фокусируется на цифровом банкинге, финансовых и информационных технологиях, бизнес-консалтинге.

Группа, возглавляемая Султаном Мареновым, активна на рынках Юго-Восточной Азии, Сингапура, Индонезии, Мьянмы, Вьетнама, Филиппин.

Султан Маренов, возглавлявший ЗАО «БТА Банк» с 2005 по 2015 год, хорошо знаком с беларусским финансовым рынком. В январе 2024 года он занял главную позицию в совете директоров ЗАО «БТА Банк».

Султан Маренов известен и как CEO в инвестиционно-финансовой группе Hayman Capital Pte Ltd со штаб-квартирой в Сингапуре. Предприниматель совмещал эту работу с руководством советами директоров в Hayman Microfinance (Мьянма), Hayman Finance Indonesia (Индонезия), Microtech DFS Vietnam (Вьетнам).

Бизнесмен развивает и некоммерческие проекты, в частности он является сооснователем и председателем Казахстанско-Сингапурского Делового Совета.

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