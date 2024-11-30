Стало известно, за сколько казахстанский бизнесмен продал БТА Банк Беларусь 30.11.2024, 14:13

1,682

Сделку закрыли в июне 2024 года.

Казахстанский бизнесмен, президент холдинга Fincraft Group Кенес Ракишев продал беларусский БТА Банк за 230 млн тенге (444,8 тысячи долларов).

Так была оценена доля участия в 99,93%, сообщает kapital.kz со ссылкой на отчетность Fincraft Group. Внимание на публикацию обратил Myfin.by.

Сделку закрыли в июне 2024 года, покупателем белорусского БТА Банк стало ТОО «SNRG Capital Eurasia». С 19 июня БТА Банк Беларусь стал называться ЗАО «Нео Банк Азия».

Владеет ТОО «SNRG Capital Eurasia» казахстанский предприниматель Султан Маренов. Этот актив включен в группу его компаний SNRG Capital Pte Ltd (Сингапур). Группа управляет портфелем прямых инвестиций и фокусируется на цифровом банкинге, финансовых и информационных технологиях, бизнес-консалтинге.

Группа, возглавляемая Султаном Мареновым, активна на рынках Юго-Восточной Азии, Сингапура, Индонезии, Мьянмы, Вьетнама, Филиппин.

Султан Маренов, возглавлявший ЗАО «БТА Банк» с 2005 по 2015 год, хорошо знаком с беларусским финансовым рынком. В январе 2024 года он занял главную позицию в совете директоров ЗАО «БТА Банк».

Султан Маренов известен и как CEO в инвестиционно-финансовой группе Hayman Capital Pte Ltd со штаб-квартирой в Сингапуре. Предприниматель совмещал эту работу с руководством советами директоров в Hayman Microfinance (Мьянма), Hayman Finance Indonesia (Индонезия), Microtech DFS Vietnam (Вьетнам).

Бизнесмен развивает и некоммерческие проекты, в частности он является сооснователем и председателем Казахстанско-Сингапурского Делового Совета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com