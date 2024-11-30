Запорожская АЭС в третий раз за месяц оказалась на грани блэкаута 30.11.2024, 14:15

Оккупанты создали угрозу для радиационной безопасности.

Запорожская атомная станция в результате вражеского обстрела ночью 30 ноября потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на министерство энергетики Украины. Отмечается, что сейчас станция питается только одной линией электропередачи.

В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности.

В ведомстве подчеркнули:

«Украинские энергетики начнут возобновление работы линии, как только позволит ситуация с безопасностью».

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