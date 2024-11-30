Обанкротившийся союзник Телеграм-канал «Запретное мнение»

30.11.2024, 14:25

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Денег нет, «Вагнера» нет, ракеты самому нужны.

Резко обострилась ситуация в дружеской Кремлю Сирии: повстанческая армия Хайят Тахрир аш-Шам, активно поддерживающаяся Турцией, начала наступление на Алеппо, чем вынудила Асада незамедлительно лететь в Москву и ожидать возвращения Путина из Казахстана.

Положение у него действительно критическое: Израиль фактически уничтожил все руководство ливанской Хезболлы, которая в последние годы и обеспечивала защиту Алеппо, да и всего севера и востока Сирии, формально подконтрольных Асаду.

Собственных ресурсов для удержания власти ему не хватит, а помогать кроме Путина некому — Иран уже открыто заявил, что ему вся эта волокита надоела и он не против переговоров с будущей сирийской властью, в случае чего.

Но чем сегодня может помочь престарелый вождь?

Денег нет, «Вагнера» нет, ракеты самому нужны. Орешником, разве что, но как он сирийскому диктатору поможет? По пустыням с него бить?

Впрочем, есть версия, что Асад полетел подбирать себе домик в поселке «беглых президентов и политиков экс-дружественных стран». Тогда логика действительно есть.

С обанкротившегося союзника — хоть новое комфортабельное убежище.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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