Из Беларуси окончательно ушла компания из дружественной Минску страны 8 30.11.2024, 14:38

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Ее сотрудники занимались созданием «Ё-мобиля»

Российская компания «СберАвтоТех», которая входит в группу «Сбер», закрыла и ликвидировала подразделение в Минске. Речь про фирму «Сбер Автомотив Технологии», которая должна была заниматься разработкой беспилотных пассажирских автомобилей. Ранее она называлась «Ё-инжиниринг», а ее сотрудники занимались созданием «Ё-мобиля» — еще одного амбициозного, но неудачного проекта, пишет «Зеркало».

Каким мог быть проект

По данным госреестра плательщиков Министерства по налогам и сборам Беларуси, компания «Сбербанк Автомотив Технологии» была ликвидирована в апреле 2024 года. Она просуществовала в Беларуси чуть менее трех лет — с мая 2021-го. Но фактически работала менее года.

Группа «Сбер» активно занялась темой беспилотного транспорта с 2019 года. В 2020-м для этого в ее структуре была создана отдельная компания «СберАвтоТех». И перед ней была поставлена задача создать платформу (она получила название ФЛИП) для будущих беспилотных автомобилей. Были выпущены первые прототипы, которые предназначались для использования в качестве беспилотного такси. Началась их тестовые испытания в ожидании принятия правовых основ, которые позволят вывести на улицы российских городов флот автомобилей-роботов.

В 2021 году, чтобы придать импульс разработкам, «Сбер» приобрел компанию «Ё-инжиниринг». Это созданная беларусами структура, которая разрабатывала гибридный (электро-газобензиновый) автомобиль «Ё-мобиль». И в который в 2010—2014 годах безрезультатно вложили 150 млн евро российский олигарх Михаил Прохоров и его беларусский партнер Андрей Бирюков. Было выпущено всего 4 единицы «Ё-мобиля», и проект был закрыт.

Новый владелец надеялся использовать наработки «Ё-инжиниринга» и навыки команды белорусских инженеров, чтобы добиться преимущества в гонке на открывающемся в России рынке беспилотных перевозок. «Мы примерно год работали над концепцией, из которых полгода вместе с ребятами из «Ё-инжиниринга». В какой-то момент мы поняли, что наши ДНК стыкуются. И решили, что не хотим быть связанными контрактами, хотим стать одной семьей. Таким образом, мы стали единой компанией с офисами в Москве и Минске», — рассказывал об этой сделке генеральный директор «СберАвтоТех» Андрей Василевский. По информации российских СМИ, в минском офисе «СберАвтоТеха» на пике над темой беспилотников работало не менее 80 человек.

Что пошло не так

Однако в феврале 2022 года российская армия вторглась в Украину. На этом фоне актуальность внедрения беспилотных перевозок пассажиров отодвинулось на очень далекую перспективу. Возникли и конкретные проблемы с поставками комплектации, так как мировое сообщество отреагировало на акт агрессии санкциями. В этой ситуации руководство «Сбера» и «СберАвтоТеха» закрыло проект по пассажирским беспилотникам. И сосредоточилось на новой стратегии: разработке и производстве грузового беспилотного транспорта. С 2023 года в тестовом режиме «СберАвтоТех» запустил беспилотные грузовые перевозки по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. В них принимают участие автомобили собственной разработки «СберАвтоТеха». Они были созданы в его московском инжиниринговом центре.

Хотя осенью 2022 года российская компания подписывала договор о разработке и запуске серийного производства серийных тягачей с МАЗ. Белорусский завод должен был заменить вышедшую из проекта из-за санкций компанию Volvo.

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